عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط بودجه‌ای کشور اظهار کرد: با وجود اینکه بخش عمده اعتبارات در شرایط کنونی صرف هزینه‌های جاری و اولویت‌های ملی می‌شود، تلاش کرده‌ایم با پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای پروژه‌های مهم حوزه انتخابیه متوقف نشود.

وی نیروگاه برق محمودآباد را یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی منطقه دانست و افزود: پیگیری اجرای این پروژه از سال ۱۳۹۳ آغاز شد و با بازگشت به مجلس دوازدهم و همراهی استاندار مازندران و وزیر نیرو، روند اجرای آن بار دیگر شتاب گرفت.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیروگاه محمودآباد با ظرفیت نهایی ۵۰۰ مگاوات طراحی شده است، تصریح کرد: فاز نخست این پروژه با ظرفیت ۱۸۰ مگاوات به‌زودی وارد مرحله اجرایی می‌شود. بهره‌برداری از این طرح نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه برق، تأمین امنیت انرژی و ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای مردم منطقه و استان مازندران خواهد داشت.

بازسازی بیمارستان قدیمی نور

فیاضی در ادامه به روند اجرای پروژه بازسازی بیمارستان نور اشاره کرد و گفت: این بیمارستان که بیش از ۵۰ سال قدمت دارد، در سال‌های گذشته با توقف عملیات اجرایی مواجه شده بود، اما با تغییر پیمانکار، اجرای پروژه از سر گرفته شد و اکنون پیشرفت فیزیکی آن به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است. همچنین برای ادامه عملیات اجرایی در سال ۱۴۰۵ اعتبارات جدیدی پیش‌بینی شده و پیگیری‌های لازم برای تأمین آن در حال انجام است.

وی از تقویت زیرساخت‌های آبرسانی در شهرستان‌های نور و محمودآباد نیز خبر داد و افزود: با استفاده از اعتبارات تنش آبی و ظرفیت مشارکت خیرین، طرح‌های توسعه مخازن و آبرسانی در محورهای محمودآباد، سرخ‌رود، ایزدشهر و رویان در حال اجراست تا بخشی از مشکلات ناشی از افزایش مصرف و فشار جمعیتی برطرف شود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس همچنین درباره پروژه‌های عمرانی حوزه راه گفت: تکمیل بخش‌های باقی‌مانده کمربندی محمودآباد، ساماندهی میدان ورودی شهر از سمت آمل و همچنین اجرای پروژه‌های کمربندی و پل‌های شهرستان نور با تغییر پیمانکار و ابلاغ‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: در محور رویان نیز آزادسازی اراضی، مهم‌ترین پیش‌نیاز برای تسریع در اجرای پروژه‌ها محسوب می‌شود.

فیاضی در پایان با تأکید بر ضرورت درک شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز همه مسئولان و تصمیم‌گیران باید واقعیت‌های موجود را در نظر بگیرند و با پرهیز از دوگانگی‌های غیرواقعی، مسیر توسعه را دنبال کنند. هدف ما این است که حتی در سخت‌ترین شرایط بودجه‌ای نیز اجرای پروژه‌های زیرساختی متوقف نشود و رفاه مردم و توسعه منطقه با قدرت ادامه یابد.