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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۷

ادعای آکسیوس: ایران، عمان و آمریکا در آستانه توافق بر سر هرمز هستند

ادعای آکسیوس: ایران، عمان و آمریکا در آستانه توافق بر سر هرمز هستند

آکسیوس مدعی نزدیک بودن دستیابی به یک توافق مؤقت میان ایران، عمان و آمریکا بر سر تنگه هرمز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آکسیوس به نقل از یک مسئول آمریکایی مدعی شد که ایران، آمریکا و عمان در آستانه دستیابی به یک توافق مؤقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. آمریکا قصد دارد دستیابی به این توافق را طی امروز چهارشنبه اعلام کند.

منابع آگاه نیز در گفتگو با آکسیوس مدعی شدند که توافق مذکور شامل ایجاد سازوکار موقت میان ایران و عمان در تنگه هرمز به مدت ۶۰ روز که قابل تمدید است، خواهد بود. تمام کشتی هایی که از طریق تنگه هرمز وارد خلیج فارس می شوند باید از مسیر شمالی و از آب های ایران عبور کنند.

همچنین کشتی هایی که تنگه هرمز را به سمت دریای عرب ترک می کنند از مسیر جنوبی و از طریق آب های عمان با هماهنگی ایران عبور خواهند کرد. بر اساس توافق ادعایی مذکور هیچ تعرفه ای برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز طی این مدت ۶۰ روزه دریافت نخواهد شد. طرف های ذی ربط برای مین روبی از گذرگاه میانی تنگه هرمز به مدت ۳۰ روز تلاش خواهند کرد. گذرگاه میانی تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی ها بر اساس توافق دائمی که مورد مذاکره ایران و عمان است استفاده خواهد شد.

بر اساس این گزارش طی روزهای گذشته تماس های تلفنی میان استیو ویتکاف و وزرای خارجه عمان و ایران برقرار شده است. وزیر خارجه ایران با این توافق به صورت اولیه موافقت کرده و موافقت نهایی به نظر رهبر ایران و شورای عالی امنیت ملی بستگی دارد.

این در حالی است که مقامات ایرانی تاکنون ادعای آکسیوس را تأیید نکرده اند.

کد مطلب 6908577

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    نظرات

    • نگران DE ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 0
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      اینا زمان می خرند تا انتخابات کنگره تمام بشه.
    • IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
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      بگيد كه ما با امريكا صحبت نميكنيم و رسمي تكذيب كنيد تا بدانند جايي در تصميمات منطقه و كشور ندارند .. آن طور در نظر ها جلوه ميدهند كه انگار نقشي در منافع و حريم كشور ها دارند و صاحب يا شريك خود خوانده اند !

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