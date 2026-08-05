تاکید عربستان بر لزوم کاهش تنش با ایران از طریق گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واس، وزرای سعودی در نشست خود به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور تاکید کردند که موضع ریاض بر پایه اولویت دادن به زبان گفتگو برای کاهش تنش با ایران بنا شده است.

در جریان این نشست بر ضرورت افزایش تلاش های جاری برای تحقق آتش بس و زمینه سازی در راستای اجرای راهکارهای سیاسی با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه ای تاکید شد.

اعضای کابینه عربستان در این نشست در جریان گفتگوی تلفنی بن سلمان با ترامپ در خصوص تحولات منطقه قرار گرفتند.

آنها همچنین از توافق ادعایی حاصل شده برای «خلع سلاح» مقاومت در نوار غزه در راستای اجرای کامل طرح صلح این باریکه حمایت کردند.