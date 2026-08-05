مهدخت نعمت‌زاده گزارشگر رادیو اقتصاد درباره فعالیت در یک رسانه تخصصی به خبرنگار مهر ببان کرد: فعالیت در یک رسانه تخصصی اقتصادی، مسئولیتی فراتر از اطلاع‌رسانی صرف به همراه دارد، زیرا موضوعات این حوزه به‌طور مستقیم با معیشت، اشتغال، کسب‌وکار و سفره خانواده‌ها گره خورده است.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی با اقشار مختلف جامعه گفت: خبرنگار اقتصادی باید بتواند رنج و امید مردم را درک کند؛ از کسبه‌ای که روزی بازار پررونقی داشته‌اند و امروز با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تا کارگرانی که فشارهای اقتصادی و پیامدهای تحولات مختلف، معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده است، در جریان همه این موارد باشد.

این گزارشگر اضافه کرد: پیگیری مطالبات مردم از مسئولان، صبر، جسارت، مسئولیت‌پذیری و پشتکار می‌طلبد و خبرنگار در بسیاری از مواقع، حلقه ارتباطی میان جامعه و مدیران است.

این گزارشگر رادیو اقتصاد، یکی از دشواری‌های کار خود را حضور مستمر در محیط‌های صنعتی، بازارها و فضاهای کاری عنوان کرد و گفت: این فضاهای اقتصادی عمدتاً مردانه هستند اما خبرنگار باید در هر شرایطی بتواند روایتی دقیق، اثرگذار و قابل لمس برای مخاطب ارائه کند. به ویژه که در رادیو، تصویر وجود ندارد و این قدرت روایت و تصویرسازی با کلمات است که شنونده را با صحنه همراه می‌کند.

وی در پایان بیان کرد: گزارشگری بیش از هر چیز، عشق می‌خواهد؛ عشقی که سبب می‌شود خبرنگار، فارغ از سختی‌ها و محدودیت‌ها، با تمام وجود در میدان حاضر شود و روایتگر زندگی مردم باشد. من اکنون نزدیک به ۱۵ سال است که در این مسیر فعالیت می‌کنم و همچنان گزارشگری را انتخابی از سر علاقه و تعهد می‌دانم.