محسن سوریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در مسابقات قهرمانی جهان و کسب عنوان سومی اظهار کرد: در مجموع عملکرد بچهها خوب بود، هرچند چند نفر خوب کشتی نگرفتند و از آنها راضی نیستم. اگر بخواهم وارد جزئیات شوم دلایل مختلفی وجود دارد. در تمام سالهایی که تیم ما قهرمان جهان شده بارها این موضوع را گفتهام که هدف ما قهرمانی جهان به هر قیمتی نیست. در پنج سال گذشته هیچگاه برای رسیدن به نتیجه، فشار مضاعفی به بچهها وارد نکردم و حتی یک جلسه وزنه برای آنها نگذاشتم. هدف اصلی ما این بوده که این کشتیگیران به ردههای بالاتر برسند و پشتوانه تیمهای جوانان و بزرگسالان شوند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ادامه داد: همانطور که الان ۱۰ وزن کشتی جوانان، از رده نوجوانان به این تیم اضافه شدند و حتی در رده بزرگسالان هم نفراتی داریم که از تیم نوجوانان به بزرگسالان رسیدند و در تیم ما بودند. به همین دلیل معتقدم مسیر درستی را طی کردهایم و سالهای گذشته توانستیم عنوان قهرمانی را به دست بیاوریم اما امسال موفق نشدیم. با توجه به اینکه رده سنی نوجونان با سایر ردهها متفاوت است. امسال نیز به دلیل شرایط جنگی کشور کشتیگیران رده نونهالان فرصت حضور در مسابقات بینالمللی را نداشتند. از میان ۱۰ کشتیگیر اعزامی، ۹ نفر برای نخستین بار در مسابقات جهانی شرکت کردند و به جز رقابتهای قهرمانی آسیا، تجربه بینالمللی دیگری نداشتند. شرایط کشور هم خاص بود و حتی برخی از اردوهای ما لغو شده بود.
وی خاطرنشان کرد: با وجود همه این شرایط، چند نفر از بچهها میتوانستند عملکرد بهتری داشته باشند. اگر کشتیگیرانی مانند علی اسماعیلی و وحید عشیری کشتیهای بهتری میگرفتند، حتی شانس این را داشتیم که دوباره برای قهرمانی تیمی رقابت کنیم، اما چنین اتفاقی رخ نداد. کشتیگیرانی که در رده نوجوانان کشتی میگیرند، مانند هندوانه در بسته هستند. گاهی خوب کار میکردند و گاهی هم انتظارات را برآورده نمیکنند. در حال حاضر داشتههای نوجوانان همین نفرات است و ما مثل تیم بزرگسالان نیستیم که چندین سال یک کشتیگیر را در اختیار داشته باشیم. ما عملکرد کشتیگیران نوجوانان را در چه مسابقهای با یکدیگر مقایسه کنیم. آنها اولین بار است که در مسابقات جهانی روی تشک رفتند و جزو نفرات اصلی ما هم هستند و داشتههایمان همین نفرات هستند.
سرمربی تیم کشتی فرنگی نوجوانان در واکنش به این سوال که چرا کشتیگیران از نظر بدنی کم میآوردند، گفت: بله متأسفانه این موضوع وجود داشت و کشتیگیران ما از نظر بدنی کم آوردند دلیل آن هم این بود که بدنسازی که در تیم ما حضور داشت به خارج از کشور رفت و مربی بدنساز تیم ترکیه شد و ما مربی بدنساز نداشتیم البته در چند اردویی آخری که در خانه کشتی تمرین میکردیم برای اولین بار با یک مربی بدنساز آشنا شدیم. من فکر کنم امسال وزن کشتیگیران هم کمی بالا رفت و ما فرصت جابه جایی نداشتیم و در وزن کم کردن هم فرصت زیادی نداشتیم.
وی گفت: اگر همکاریام با تیم کشتی فرنگی نوجوانان ادامه پیدا کند، به نظرم بهتر است که مسابقات قهرمانی کشور را باید بعد از عید برگزار کنیم. اگر ما بتوانیم مسابقات قهرمانی کشور را در اردیبهشت ماه برگزار کنیم شرایط بهتر خواهد شد چون این کشتیگیران در رده نوجوانان هستند و کنترل آنها سخت است. یا اگر وزن کشتیگیران بالا رفت پای همه چیز بایستیم و آنها را به یک وزن بالاتر بفرستیم که کشتی بگیرند و به نتیجه فکر نکنیم.
سوریان در مورد از دست دادن مسابقه آرمین اسماعیلی به دلیل اشتباه گفت: اگر آرمین اسماعیلی به مسابقه میرسید و دیسکالیفه نمیشد حتی اگر دو مسابقه بعدی خود را واگذار میکرد چون اختلاف امتیازی ما با آذربایجان زیاد نبود حتی میتوانستیم عنوان نایب قهرمانی را به دست بیاوریم. متأسفانه در این پنج سال گذشته با چنین مشکلی مواجه نشده بودیم. این اتفاق رخ داد و مسئولیت آن را هم خودم و کادر فنی بر عهده میگیریم. همان زمان نیز از آرمین اسماعیلی، خانواده و مربیاش عذرخواهی کردم. شاید برخی این اتفاق را سهلانگاری بدانند، اما با وجود همه مسائلی که میزبان برای ما ایجاد کرده بود، نباید چنین اتفاقی رخ میداد و باید دقت بیشتری میکردیم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان درباره حواشی مربوط به برنامه مسابقات اظهار کرد: برخی میگویند برنامه مسابقات از قبل اعلام شده بود، طبق برنامه صبح مسابقات باید تا ساعت ۲ بعدازظهر طول میکشید اما من و اعضای کادر فنی حدود ساعت ۴ و نیم بعدازظهر از سالن خارج شدیم. ساعت ۵ نام آرمین اسماعیلی برای مسابقه اعلام شد، در حالی که نه به اینترنت دسترسی داشتیم، نه امکان تماس تلفنی و نه وسیلهای برای رفتوآمد در اختیارمان بود. شاید برخی این مسائل را بهانه بدانند، ما هم قبول میکنیم و ایراد از ما بوده است و پای عواقبش هم ایستادیم.
وی ادامه داد: بعد از ۵ سال این اولین بار است که چنین اتفاقی افتاده و حق دارند که اگر به ما انتقاد کنند. البته من معتقدم میزبان همه تلاش خود را برای ایجاد محدودیت برای تیم ما انجام داد. حتی تیم روسیه هم چنین شرایطی داشت و تلاش میکرد که تیمش اول شود.تیمهای دیگر همگی دسترسی به اینترنت داشتند اما محل اسکان تیم ایران در طبقه نهم ساختمانی بود که دسترسی مناسبی به اینترنت نداشت. البته در بحث حملونقل نیز برای هیچ تیمی وسیلهای در نظر گرفته نشده بود و همه مجبور بودند مسیر را پیاده طی کنند، اما در نهایت این اتفاق افتاد و ما مسئولیت آن را میپذیریم.
سوریان در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر اینکه در برخی اردوها حضور مستمر نداشته و بیشتر امور بر عهده کادر فنی بوده است، گفت: این ادعا به هیچ عنوان صحت ندارد. حتی یک جلسه تمرین هم نبوده که من در آن حضور نداشته باشم. این موضوع را هم فدراسیون و هم ملیپوشان میتوانند تأیید کنند. واقعاً نمیدانم منشأ این صحبتها چیست. من به عنوان سرمربی نمیتوانم سر تمرین تیمم نباشم.
وی درباره انتخاب اعضای کادر فنی نیز تصریح کرد: دو مربی اصلی من، حسین شیخی و پژمان پشتام هستند. پژمان پشتام قهرمان جهان در رده بزرگسالان است و حسین شیخی نیز سالها به عنوان مربی سازنده فعالیت کرده و کشتیگیران متعددی را به تیمهای ملی معرفی کرده است. این دو نفر پنج سال است در کنار من حضور دارند و عملکردشان نیز کاملاً مشخص است. این دو نفر 4 سال است که امتحان خود را پس دادند و قهرمان جهان شدند و هر دو نمره قبولی گرفتند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ادامه داد: در مورد سایر مربیان هم من افتخار میکنم که برخلاف برخی تیمها که سالها از یک کادر ثابت استفاده میکنند، در پنج سال گذشته بیش از ۵۰ مربی سازنده را که شاگردانشان عضو تیم ملی بودند، به مسابقات آسیایی و جهانی اعزام کردهام. امسال هم چنین شرایطی بوده مربیانی مانند محمد ارقشی که علی اسماعیلی و وحید عشیری در ترکیب تیم بودند، حسن میرباباییان شاگرد مستقیم او امیررضا طهماسبپور بود که در ترکیب تیم حضور داشت و دیگر مربیان مثل بهرام جمالپور، شاگرد او اسماعیل ظاهردوست در ترکیب تیم حضور داشت. من حتی پژمان پشتام که قهرمان جهان است امسال در ترکیب کادر فنی قرار ندادم تا یک مربی سازنده دیگری در کنار ما باشد.
وی خاطرنشان کرد: من معتقدم این مسیر درستی برای حمایت از مربیان سازنده است. شاید برخی بگویند این مربیان تجربه بینالمللی نداشتند، اما حدود ۹۰ درصد آنها برای نخستین بار فرصت حضور در مسابقات برونمرزی را پیدا کردند و این اتفاق را یک نقطه قوت برای کشتی فرنگی میدانم. این مربیان چه زمانی باید تجربه کسب کنند؟ شاگرد همین مربی به تیم ملی راه پیدا کرده است و همانطور که در رده نوجوانان، کشتیگیران باید تجربه کسب کنند. مربی که شاگردش هم در تیم ملی است، حق دارد در مسابقات مختلف حضور پیدا کند و تجربه به دست بیاورد. هدف من هم از ابتدا همین بوده است.
وی افزود: متأسفانه اخیراً حجم انتقادها درباره این موضوع زیاد شده و صحبتهایی مطرح میشود که به نظر من درست نیست. نمیدانم کملطفی دوستان در برخی برنامههای زنده صحبتهایی مطرح کردند که درست و کارشناسی نبود.به اعتقاد من اگر کسی به عنوان کارشناس دعوت میشود، باید کارشناسی صحبت کند. اگر قرار باشد من را زیر سؤال ببرند، بزرگترین افتخارم را باید در همین موضوع جستوجو کنند. من در رده جوانان و امید جوانان قهرمان جهان شدم، اما در بزرگسالان مدال نگرفتم. دلیلش چه بود؟ همین فشارهایی که در آن سالها وجود داشت، وزن کم کردنهای سخت و مسائلی که باعث شد در رده بزرگسالان نتوانم مسیر موفقیت را ادامه بدهم. شاید صدها کشتیگیر دیگر چنین شرایطی داشتند.
وی خاطرنشان کرد: افتخار من این است که کشتیگیرانی که در رده نوجوانان با من بودند، امروز به تیم ملی جوانان رسیدهاند. الان ۱۰ نفر از آنها در رده جوانان در ترکیب تیم ملی حضور دارند، برای من بزرگترین افتخار است. افتخار میکنم کشتیگیرانی مثل پیام احمدی و علی احمدیوفا با من کار کردند و الان در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان هستند. بنابراین اگر قرار است من را قضاوت کنند، نباید فقط با مدالهایی که در این چند سال به دست آمده قضاوت کنند. روزی که قبول کردم سرمربی تیم ملی نوجوانان شوم، در جلسهای با علیرضا دبیر و حمید سوریان گفتم که از من قهرمانی جهان به هر قیمتی نخواهید. چون این اتفاق برای خودم افتاده بود و نمیخواهم فشار زیادی به کشتیگیران وارد کنم.
وی ادامه داد: این خیانت در حق من شده است و نمیخواهم دوباره تکرار شود. من نمیتوانم به خاطر اینکه در نوجوانان مدال بگیریم، به بچهها فشار وزنی و بدنی وارد کنم تا همه بگویند چه تیم خوبی داریم، اما بعد همین کشتیگیران دیگر به رده جوانان و بزرگسالان نرسد. اتفاقی که متأسفانه در سالهای گذشته بارها رخ داده است. اگر قرار است من را قضاوت کنند، با همین موضوع عملکرد من را بررسی کنند. حتی چهار سالی که قهرمان جهان شدیم هم معیار اصلی نیست، چون در تمام این سالها من هیچ فشار مضاعفی به بچهها وارد نکردم و تلاش کردم بیشتر از نظر فنی آنها را ارتقا بدهم.
وی افزود: کارنامه من همین است که امروز بسیاری از کشتیگیرانی که در رده نوجوانان با من بودند، به تیم جوانان رسیدهاند و به دلیل فشارهای زیاد، کشتی را کنار نگذاشتهاند. این اتفاق برای من ارزشمند است. بالاخره برخی دنبال پیدا کردن یک سوژه هستند. متأسفانه گاهی چنین فضایی وجود دارد و دنبال این هستند که یک نفر را زیر سؤال ببرند.
سوریان درباره ادامه همکاری و بحث استعفایش گفت: نمیدانم تصمیم فدراسیون چیست. اگر فدراسیون بخواهد در خدمت آنها هستم، اما اگر تصمیم دیگری داشته باشد، باز هم کار من کشتی است و در جای دیگری به این کار ادامه میدهم.هنوز چیزی به صورت رسمی از طرف فدراسیون به من اعلام نشده است. دبیر هم میداند هدف و دیدگاه من چیست؛ اینکه به این بچهها فشار وارد نکنم تا آنها را به ردههای بالاتر برسانم. از او هم تشکر میکنم که تمام امکانات را برای این تیم فراهم کرد.
سوریان تأکید کرد: کسب عنوان سومی و نرسیدن آرمین اسماعیلی به مسابقه تمام مسئولیت آن بر عهده من است و برعهده هیچ کس دیگری نیست.رئیس فدراسیون همه امکانات را برای موفقیت این بچهها فراهم کرد. چند اردوی آمادهسازی در خانه کشتی داشتیم و همه شرایط مهیا بود. من هنوز بازخوردی از فدراسیون نداشتم و من هر کجا باشم کارم کشتی است و آن را ادامه میدهم.
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