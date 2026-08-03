مشتاقی: اتفاق ناخوشایندی برای کشتی فرنگی رخ داد/ در چند وزن ضعیف بودیم

بهرام مشتاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در مسابقات جهانی آذربایجان اظهار داشت: ما چهار سال در کشتی فرنگی نوجوانان در مسابقات جهانی عنوان نخست را به دست آوردیم اما متأسفانه امسال شرایط به نفع کشتی ایران خوب پیش نرفت. البته من قصد ندارم عملکرد تیم ملی را توجیه کنم اما واقعیت این است که کشتی نوجوانان شرایط خاص خودش را دارد. وزن کشتی فرنگی نوجوانان هر سال تغییر میکند و ممکن است یک کشتیگیر ۱۶ یا ۱۷ ساله سال آینده یک رده بالاتر برود و دیگر نتواند در رده نوجوانان کشتی بگیرد.
وی گفت: ما در این چند سال کشتیگیرانی داشتیم که ۱۵ یا ۱۶ ساله بودند و توانستند دو سال در رده نوجوانان بمانند و همین موضوع باعث شد چهار بار قهرمان جهان شویم. اما امسال کار ما سخت بود. بعد از سالها تیم روسیه آمده بود؛ تیمی که الان برای تیم بزرگسالان و جوانان و حتی برای المپیک هم میتواند خطرناک باشد. اگر سال گذشته با اقتدار قهرمان جهان شدیم، بخشی از آن به دلیل غیبت روسها بود. البته این به معنای ضعف تیم ایران در صورت حضور روسیه نیست. تیم ملی کشتی فرنگی ایران از نفرات توانمند و مدعی بهره میبرد و خوشبختانه در رده بزرگسالان مدالآوران شاخص و باکیفیتی در اختیار دارد، اما روسها هم جزو مدعیان هستند و حضور آنها کار را سخت میکند.
وی افزود: در نوجوانان اتفاق بدی که افتاد این بود که آرمین اسماعیلی به مسابقه نرسید و همین موضوع خیلی به ما ضربه زد. اگر این کشتیگیر حداقل تا رده سوم یا دوم میآمد، ما به نایبقهرمانی نزدیک میشدیم. قهرمانی سخت بود چون فاصله داشتیم، اما میتوانستیم نتیجه بهتری بگیریم.کشتی فرنگی نوجوانان امسال در چند وزن ضعف داشت. چند کشتیگیر ما کشتیهای بدی گرفتند؛ به شکلی که نمیشود از کنار آن گذشت. البته این موضوع را نمیتوان فقط به نوجوان بودن آنها ربط داد، چون از نظر فنی هم ایرادهایی وجود داشت. با این حال، من گناه این موضوع را گردن سرمربی نمیاندازم. سرمربی تمام داشتههای خودش را در این چند سال به تیم ملی داده و بچههای تیم ملی هم از آن بهره بردهاند. همین تیم ملی چهار سال روی سکوی قهرمانی جهان ایستاده است.
مشتاقی خاطرنشان کرد: من فکر میکنم آن اتفاقی که برای آن کشتیگیر افتاد به ما ضربه زد. یک نفر باید پاسخگو باشد و من با شناختی که از رئیس فدراسیون کشتی دارم، میدانم که حتماً این موضوع را پیگیری و بازخواست خواهد کرد. اگر صحبتهایی که سرمربی انجام داده مبنی بر اینکه ما برنامه داشتیم و هر روز میرفتیم اما یک روز اشتباه شد، قرار باشد توجیه باشد، این توجیه خوبی نیست. این اشتباه چرا فقط برای تیم ما اتفاق افتاد؟ 32 تیم در مسابقات جهانی حضور داشتند و چنین مشکلی فقط باید برای تیم ما اتفاق بیافتد؟ اگر این موضوع مربوط به سرپرستی بوده، باید سرپرست مورد مواخذه قرار بگیرد و اگر فرد دیگری مقصر بوده، باید از او پرسوجو شود.
پیشکسوت کشتی فرنگی تأکید کرد: ما تیم کوچکی نبودیم که بگوییم این اتفاق به دلیل بیتجربگی رخ داده است. اگر تیم پنجم یا ششم دنیا بودیم، میشد گفت تجربه نداریم، اما تیمی بودیم که وقتی وارد میدان میشویم، میگویند قهرمان جهان است و تیمهای دیگر از آن الگو میگیرند. به هر صورت، من فکر میکنم این اشتباه ما را از حداقل نایبقهرمانی دور کرد. شاید به قهرمانی نمیرسیدیم چون فاصله داشتیم، اما با کمی کار میتوانستیم جایگاه بهتری به دست بیاوریم. سال آینده دوباره میتوانیم جایگاه خودمان را پس بگیریم.
مشتاقی افزود: امسال واقعاً ضعف داشتیم، اما نمیشود گفت فاجعه بود. کلمه فاجعه کمی بزرگ است، اما اتفاقی که افتاد ناخوشایند بود. این کار بدی بود که یک کشتیگیر ما به مسابقه نرسید. سرمربی باید اگر موضوع به سرپرست مربوط بوده، از او توضیح بخواهد و اگر به فرد دیگری مربوط بوده، باید پیگیری شود.
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