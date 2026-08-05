به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا عبادی صبح شنبه در دیدار با مسئولان جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: آنچه بیش از همه اهمیت دارد، توجه به فلسفه نامگذاری «جهاد دانشگاهی» است؛ چراکه این عنوان دارای حکمت و پیام ویژهای است و نباید صرفاً به فعالیتهای اجرایی و خدماتی محدود شود.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: ایجاد اشتغال، درمان بیماریها، توسعه فناوری و حل مشکلات مردم، همه اقدامات ارزشمندی هستند اما اینها اهداف جزئی به شمار میروند، در حالی که رسالت جهاد دانشگاهی بسیار فراتر از این مسائل است و به حمایت از مکتب انبیا(ع) و نجات نوع بشر بازمیگردد.
آیتالله عبادی با تأکید بر اینکه علم اگر تنها برای توسعه فناوری یا رفع مشکلات روزمره به کار گرفته شود، عنوان «جهاد» بر آن صدق نمیکند، گفت: علم باید در خدمت هدایت انسان و مقابله با ظلم قرار گیرد و در مسیر تحقق اهداف الهی به کار گرفته شود.
وی با اشاره به سابقه استعمار در جهان اظهار کرد: قدرتهای استکباری طی چند قرن گذشته با تکیه بر علم و فناوری، ملتها را به بردگی کشیده و برای سلطه بر جهان تلاش کردهاند و در این مسیر هیچ حد و مرزی برای خود قائل نبودهاند.
اهمیت علم در دنیا
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی افزود: آنان بارها اعلام کردهاند که «همه گزینهها روی میز است» و این جمله به معنای آن است که برای رسیدن به اهداف خود از هر ابزاری استفاده میکنند و مهمترین ابزار آنان نیز دانش و فناوری است.
آیتالله عبادی با اشاره به ترور دانشمندان پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دشمنان از همان ابتدای انقلاب دریافتند که آینده ملتها با علم و دانش رقم میخورد، از همین رو دانشمندان، نخبگان و مدیران اثرگذار را هدف ترور قرار دادند تا مسیر پیشرفت کشور متوقف شود.
وی تأکید کرد: سرنوشت اقتصادی، فرهنگی، نظامی و سیاسی ملتها به علم و فناوری وابسته است و اگر این ابزار در اختیار انسانهای بیایمان و سلطهگر باشد، نتیجهای جز ظلم و استثمار نخواهد داشت.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به شرایط ایران پیش از انقلاب اسلامی گفت: پیش از انقلاب، کشور در بسیاری از عرصهها وابسته بود و حتی ابتداییترین نیازهای خود را نیز بدون اجازه قدرتهای خارجی نمیتوانست تأمین کند و بیگانگان بر همه امور کشور سلطه داشتند.
آیتالله عبادی با بیان اینکه انقلاب اسلامی این روند را متوقف کرد، افزود: اگر نظام جمهوری اسلامی پس از فروپاشی شوروی شکل نگرفته و در برابر استکبار ایستادگی نکرده بود، قدرتهای سلطهگر به هدف خود برای حاکمیت کامل بر جهان دست مییافتند.
وی خاطرنشان کرد: امروز اقتدار جمهوری اسلامی و جایگاه علمی ایران موجب شگفتی جهانیان شده و این دستاوردها حاصل برکات انقلاب اسلامی، خون شهدا و مجاهدت فرزندان این ملت است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی رسالت جهاد دانشگاهی را بسیار فراتر از فعالیتهای علمی متعارف دانست و گفت: جهاد دانشگاهی باید علم را از انحصار سلطهگران خارج کرده و آن را در خدمت مظلومان و نجات انسانها قرار دهد؛ زیرا مخاطب این رسالت تنها ایران نیست، بلکه همه بشریت است.
جمهوری اسلامی قدرتی اثرگذار در جهان
آیتالله عبادی با تأکید بر اینکه انسانهای بسیاری در جهان، آگاهانه یا ناآگاهانه، زیر سلطه نظامهای استکباری قرار دارند، افزود: تنها راه نجات بشر، حرکت در مسیر نسخهای است که خداوند از طریق پیامبران الهی برای هدایت انسانها ارائه کرده است.
وی خطاب به مسئولان جهاد دانشگاهی اظهار کرد: با سرعت، دقت و تعمیق بیشتر این مسیر را دنبال کنید و اجازه ندهید مسائل شخصی، جناحی و قبیلهای شما را از هدف اصلی بازدارد؛ چرا که این حرکت ادامه راه انبیا(ع) و جهادی برای نجات انسانها است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با استناد به حدیث «العلم سلطان» گفت: علم، قدرتآفرین است و هر ملتی که به علم دست یابد، توان مقابله با ظلم و ستم را خواهد داشت.
آیتالله عبادی اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت همین رویکرد الهی به قدرتی اثرگذار در جهان تبدیل شده است و امید میرود جهاد دانشگاهی با حفظ این مسیر، نقش خود را در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و خدمت به بشریت بیش از پیش ایفا کند.
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