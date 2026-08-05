به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا حاتمی صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی کردستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این استان، اظهار کرد: کردستان سرزمین علما، صالحان، مجاهدان و شهدایی است که در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلاب جانفشانی کردند.

وی با اشاره به جایگاه شهدای اهل سنت کردستان افزود: بخش قابل توجهی از شهدای اهل سنت کشور متعلق به این استان هستند و این موضوع نشان‌دهنده نقش پررنگ مردم کردستان در دفاع از انقلاب و امنیت کشور است.

حاتمی با یادآوری مجاهدت سرداران شهید و فرماندهان دوران دفاع مقدس در کردستان، گفت: شهیدانی همچون بروجردی، کاوه، متوسلیان، آبشناسان، صیاد شیرازی و دیگر رزمندگان، حماسه‌های ماندگاری در این خطه خلق کردند که باید همواره زنده نگه داشته شود.

فرمانده مرزبانی کردستان با بیان اینکه خدمت به مردم و نظام اسلامی توفیقی بزرگ است، عنوان کرد: در مکتب انقلاب اسلامی و اندیشه امامین انقلاب آموخته‌ایم که مسئولیت یک امانت است و باید با صداقت، تلاش و اخلاص از این امانت پاسداری کرد.

وی ادامه داد: امیدوارم بتوانم با اعتماد سلسله مراتب فرماندهی، سربازی شایسته برای ولایت، نیروهای مسلح و مردم شریف استان کردستان باشم و در مسیر خدمت به این مردم گام بردارم.

کردستان همواره در برابر توطئه‌ها ایستاده است

حاتمی با اشاره به سابقه تاریخی توطئه‌های دشمنان علیه مناطق غربی کشور، تصریح کرد: کردستان در طول قرن‌های گذشته همواره مورد طمع و توطئه قدرت‌های بیگانه بوده، اما مردم این استان با هوشمندی، بصیرت و درایت خود همواره نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند.

وی افزود: مردم کردستان با ایستادگی خود ثابت کرده‌اند که مدافع امنیت، عزت و اقتدار کشور هستند و مرزبانی نیز خود را همراه و خدمتگزار این مردم می‌داند.

فرمانده مرزبانی کردستان در ادامه از تلاش‌ها و خدمات سردار حسینی فرمانده پیشین مرزبانی استان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم با استفاده از تجربیات گذشته و حمایت مسئولان، مسیر خدمت‌رسانی به مردم استان را با قدرت ادامه دهیم.

حاتمی با تأکید بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی، تقنینی و نیروهای مسلح، اظهار کرد: با حمایت استاندار کردستان، دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس، فرماندهان نیروهای مسلح و مجموعه انتظامی استان، تلاش خواهیم کرد مأموریت‌های محوله را به بهترین شکل انجام دهیم.

وی در پایان با تأکید بر روحیه جهادی در خدمت‌رسانی گفت: در مسیر خدمت نباید آرام گرفت، چرا که جمهوری اسلامی ایران حرم ماست و پاسداری از امنیت و آرامش مردم، رسالتی بزرگ بر دوش ما قرار داده است.