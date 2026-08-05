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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

یحیی سریع:

یمن هشتمین نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار داد

یمن هشتمین نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار داد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از جدیدترین عملیات این نیروها علیه یک نفتکش سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: نیروهای یمنی موفق شدند نفتکش سعودی با نام وفا را در برابر منطقه ینبع با شلیک تعدادی موشک بالستیک هدف قرار دهند. این کشتی با کمک خداوند به صورت دقیقی مورد اصابت قرار گرفت. دشمن سعودی به دنبال تغییر مسیر نفتکش های خود به سمت شمال دریای سرخ بود اما ما این نفتکش را در شمال دریای سرخ هدف قرار دادیم. عملیات های ما در شمال دریای سرخ ادامه پیدا خواهد کرد و افزایش می یابد تا تمام گذرگاه ها بسته شود.

وی اضافه کرد: تاکنون تعداد نفتکش های سعودی مورد اصابت قرار گرفته به هشت مورد از زمان آغاز محاصره دریایی این کشور در تاریخ ۲۲ ژوئیه گذشته رسیده است.

سریع تصریح کرد: ما مانع حرکت ۲۹ نفتکش سعودی شدیم و آنها را مجبور به بازگشت به دریاهای سرخ و عرب کردیم.

لازم به ذکر است محاصره دریایی عربستان سعودی در واکنش به محاصره ظالمانه تحمیل شده از سوی این کشور علیه یمن انجام می شود.

کد مطلب 6908758

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    نظرات

    • جانفدا IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      3 0
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      زنده باد یمن شجاع. باید از هر نظر یمن شجاع تقویت وتجربه و تجهیز شود تا در این فرصت پیش آمده بال وپر سعودی ها را خورد کند وبه عنوان یک پایگاه مهم وراهبردی هم رفع محاصره شود وهم قدرت و جایگاهش تثبیت شود. زنده وپاینده باد ایران عزیز ومقتدر ویمن شجاع وبا غیرت
    • امیرو کرمانشاهی IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      2 0
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      درودخدابرمردم ورزمندگان یمنی ،بندگان مخلص خدا ،افتخارشیعه درجهان خداحفظتان کند دلاوران مبارز.

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