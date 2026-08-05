به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس امروز چهارشنبه به نقل از ۲ مقام منطقه‌ای ادعا کرد که مذاکره‌ کنندگان ایرانی و عمانی پیش‌ نویس توافق برای بازگشایی تنگه هرمز را نهایی کرده‌ و منتظر تأیید نهایی مقامات ارشد ایران هستند.

بر اساس اعلام این رسانه، مقاماتی که در جریان مذاکرات قرار دارند، این توافق احتمالی را به عنوان یک راه حل موقت برای اختلاف آمریکا و ایران بر سر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز توصیف کردند.

آنها مدعی شدند که این توافق به تفاهم نامه ای که بین آمریکا و ایران در ماه ژوئن با هدف پایان دادن به درگیری و بازگشایی تنگه هرمز حاصل شد، اما در نهایت شکست خورد، مرتبط است.

این مقامات ادعا کردند که توافق احتمالی مذکور راه را برای ازسرگیری مذاکرات بین آمریکا و ایران به منظور دستیابی به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای تهران هموار می‌کند.

این ادعا در حالی مطرح شده است که ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.

مقام منطقه‌ای روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که مذاکره‌کنندگان ایرانی و عمانی پیش‌نویس توافق برای بازگشایی تنگه هرمز را نهایی کرده‌اند و منتظر تأیید نهایی رهبر ایران هستند. مقاماتی که در جریان مذاکرات قرار گرفتند، این توافق احتمالی را به عنوان یک راه حل موقت برای اختلاف آمریکا و ایران بر سر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز توصیف کردند. آنها گفتند که این توافق به توافقی که بین آمریکا و ایران در ماه ژوئن با هدف پایان دادن به درگیری و بازگشایی تنگه هرمز حاصل شد، اما در نهایت شکست خورد، مرتبط است. این مقامات که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد این موضوع صحبت کردند، گفتند که این توافق احتمالی راه را برای از سرگیری مذاکرات بین آمریکا و ایران برای دستیابی به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای تهران هموار می‌کند. پیش از این، آنها گفته بودند که توافق احتمالی بین ایران و عمان مستلزم ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق مسیری تحت کنترل ایران و خروج از طریق مسیری تحت کنترل عمان است. مقامات گفتند که هزینه‌های خدمات برای تأمین امنیت و حفظ محیط زیست دریایی دریافت خواهد شد. عمان و ایران رسماً اظهار نظری نکرده‌اند. دولت ترامپ پیش از این هرگونه توافقی را که به ایران کنترل تنگه را بدهد، رد کرده بود. تنگه‌ای که قبل از جنگ یک آبراه بین‌المللی آزاد بود، اما ترافیک آن به شدت کاهش یافته است. ترامپ مخالفت علنی خود را با دریافت عوارض تکرار کرده است. ترامپ روز دوشنبه گفت: «من اجازه نمی‌دهم آنها عوارض بگیرند. هر کسی قرار است عوارض بگیرد، ما هم عوارض می‌گیریم.»

do mogham manteghesyi ru

دو مقام منطقه‌ای روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که مذاکره‌کنندگان ایرانی و عمانی پیش‌نویس توافق برای بازگشایی تنگه هرمز را نهایی کرده‌اند و منتظر تأیید نهایی رهبر ایران هستند. مقاماتی که در جریان مذاکرات قرار گرفتند، این توافق احتمالی را به عنوان یک راه حل موقت برای اختلاف آمریکا و ایران بر سر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز توصیف کردند. آنها گفتند که این توافق به توافقی که بین آمریکا و ایران در ماه ژوئن با هدف پایان دادن به درگیری و بازگشایی تنگه هرمز حاصل شد، اما در نهایت شکست خورد، مرتبط است. این مقامات که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد این موضوع صحبت کردند، گفتند که این توافق احتمالی راه را برای از سرگیری مذاکرات بین آمریکا و ایران برای دستیابی به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای تهران هموار می‌کند. پیش از این، آنها گفته بودند که توافق احتمالی بین ایران و عمان مستلزم ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق مسیری تحت کنترل ایران و خروج از طریق مسیری تحت کنترل عمان است. مقامات گفتند که هزینه‌های خدمات برای تأمین امنیت و حفظ محیط زیست دریایی دریافت خواهد شد. عمان و ایران رسماً اظهار نظری نکرده‌اند. دولت ترامپ پیش از این هرگونه توافقی را که به ایران کنترل تنگه را بدهد، رد کرده بود. تنگه‌ای که قبل از جنگ یک آبراه بین‌المللی آزاد بود، اما ترافیک آن به شدت کاهش یافته است. ترامپ مخالفت علنی خود را با دریافت عوارض تکرار کرده است. ترامپ روز دوشنبه گفت: «من اجازه نمی‌دهم آنها عوارض بگیرند. هر کسی قرار است عوارض بگیرد، ما هم عوارض می‌گیریم.»

do mogham manteghesyi ru

دو مقام منطقه‌ای روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که مذاکره‌کنندگان ایرانی و عمانی پیش‌نویس توافق برای بازگشایی تنگه هرمز را نهایی کرده‌اند و منتظر تأیید نهایی رهبر ایران هستند. مقاماتی که در جریان مذاکرات قرار گرفتند، این توافق احتمالی را به عنوان یک راه حل موقت برای اختلاف آمریکا و ایران بر سر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز توصیف کردند. آنها گفتند که این توافق به توافقی که بین آمریکا و ایران در ماه ژوئن با هدف پایان دادن به درگیری و بازگشایی تنگه هرمز حاصل شد، اما در نهایت شکست خورد، مرتبط است. این مقامات که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد این موضوع صحبت کردند، گفتند که این توافق احتمالی راه را برای از سرگیری مذاکرات بین آمریکا و ایران برای دستیابی به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای تهران هموار می‌کند. پیش از این، آنها گفته بودند که توافق احتمالی بین ایران و عمان مستلزم ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق مسیری تحت کنترل ایران و خروج از طریق مسیری تحت کنترل عمان است. مقامات گفتند که هزینه‌های خدمات برای تأمین امنیت و حفظ محیط زیست دریایی دریافت خواهد شد. عمان و ایران رسماً اظهار نظری نکرده‌اند. دولت ترامپ پیش از این هرگونه توافقی را که به ایران کنترل تنگه را بدهد، رد کرده بود. تنگه‌ای که قبل از جنگ یک آبراه بین‌المللی آزاد بود، اما ترافیک آن به شدت کاهش یافته است. ترامپ مخالفت علنی خود را با دریافت عوارض تکرار کرده است. ترامپ روز دوشنبه گفت: «من اجازه نمی‌دهم آنها عوارض بگیرند. هر کسی قرار است عوارض بگیرد، ما هم عوارض می‌گیریم.»

do mogham manteghesyi ru

دو مقام منطقه‌ای روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که مذاکره‌کنندگان ایرانی و عمانی پیش‌نویس توافق برای بازگشایی تنگه هرمز را نهایی کرده‌اند و منتظر تأیید نهایی رهبر ایران هستند. مقاماتی که در جریان مذاکرات قرار گرفتند، این توافق احتمالی را به عنوان یک راه حل موقت برای اختلاف آمریکا و ایران بر سر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز توصیف کردند. آنها گفتند که این توافق به توافقی که بین آمریکا و ایران در ماه ژوئن با هدف پایان دادن به درگیری و بازگشایی تنگه هرمز حاصل شد، اما در نهایت شکست خورد، مرتبط است. این مقامات که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد این موضوع صحبت کردند، گفتند که این توافق احتمالی راه را برای از سرگیری مذاکرات بین آمریکا و ایران برای دستیابی به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای تهران هموار می‌کند. پیش از این، آنها گفته بودند که توافق احتمالی بین ایران و عمان مستلزم ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق مسیری تحت کنترل ایران و خروج از طریق مسیری تحت کنترل عمان است. مقامات گفتند که هزینه‌های خدمات برای تأمین امنیت و حفظ محیط زیست دریایی دریافت خواهد شد. عمان و ایران رسماً اظهار نظری نکرده‌اند. دولت ترامپ پیش از این هرگونه توافقی را که به ایران کنترل تنگه را بدهد، رد کرده بود. تنگه‌ای که قبل از جنگ یک آبراه بین‌المللی آزاد بود، اما ترافیک آن به شدت کاهش یافته است. ترامپ مخالفت علنی خود را با دریافت عوارض تکرار کرده است. ترامپ روز دوشنبه گفت: «من اجازه نمی‌دهم آنها عوارض بگیرند. هر کسی قرار است عوارض بگیرد، ما هم عوارض می‌گیریم.»