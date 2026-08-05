به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق جزئیات منتشر شده در وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا در روز چهارشنبه، آمریکا تحریمهای اعمال شده بر یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد.
شرکت هواپیمایی «فلای بغداد» عراق و دو هواپیمای آن که پیش از این به بهانه ارتباط با سپاه پاسداران ایران تحریم شده بودند، از فهرست تحریمها خارج شدند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد که عراق اکسپرس (IRAQ EXPRESS) و فلای بغداد (به عربی: فلای بغداد) دو نام تجاری دیگر «شرکت هواپیمایی فلای بغداد» را نیز از فهرست تحریمها حذف کرده است.
این در حالی است که فاکس نیوز به نقل از یک مقام وزارت خزانهداری آمریکا مدعی شد: لغو تحریمها به معنای تغییر سیاست ما در قبال ایران نیست.
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