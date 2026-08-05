نجات شهروندان مشهدی از حریق در یک منزل مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی از وقوع حریق در یک منزل مسکونی خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در بلوار شهید کریمی رخ داد. طبق مشاهدات اولیه حریق از محل کولر گازی داخل طبقه پنجم ساختمان مسکونی آغاز و منجر به حریق قسمتی از منزل و دودگرفتگی شدید در طبقه پنجم و همچنین طبقات پایینی شده بود.

مدیر منطقه ۲ عملیات آتش‌نشانی مشهد افزود: با اعلام حادثه، نیروهای امدادی از ایستگاه ۲۸ در محل حاضر شدند و همزمان عملیات اطفای حریق و خروج ساکنین از طبقات پایینی را با سرعت عمل بالا انجام دادند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در این حادثه به هیچ‌کس آسیبی وارد نشد و با اقدام سریع همکاران، حریق در اسرع وقت اطفا و پس از آن عملیات تهویه ساختمان نیز انجام شد.

نجمی با تأکید بر اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است، به شهروندان توصیه کرد: کولرهای گازی را به‌طور دوره‌ای توسط افراد متخصص سرویس و بازدید کنند، از سلامت سیم‌کشی و اتصالات برقی آن اطمینان حاصل نمایند و از روشن ماندن طولانی‌مدت این وسایل در زمان خروج از منزل خودداری کنند.