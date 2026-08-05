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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۴

نجات شهروندان مشهدی از حریق در یک منزل مسکونی

نجات شهروندان مشهدی از حریق در یک منزل مسکونی

مشهد- مدیر منطقه ۲ عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از نجات شهروندان از حریق در طبقه پنجم یک منزل مسکونی در بلوار کریمی مشهد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی از وقوع حریق در یک منزل مسکونی خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در بلوار شهید کریمی رخ داد. طبق مشاهدات اولیه حریق از محل کولر گازی داخل طبقه پنجم ساختمان مسکونی آغاز و منجر به حریق قسمتی از منزل و دودگرفتگی شدید در طبقه پنجم و همچنین طبقات پایینی شده بود.

مدیر منطقه ۲ عملیات آتش‌نشانی مشهد افزود: با اعلام حادثه، نیروهای امدادی از ایستگاه ۲۸ در محل حاضر شدند و همزمان عملیات اطفای حریق و خروج ساکنین از طبقات پایینی را با سرعت عمل بالا انجام دادند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در این حادثه به هیچ‌کس آسیبی وارد نشد و با اقدام سریع همکاران، حریق در اسرع وقت اطفا و پس از آن عملیات تهویه ساختمان نیز انجام شد.

نجمی با تأکید بر اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است، به شهروندان توصیه کرد: کولرهای گازی را به‌طور دوره‌ای توسط افراد متخصص سرویس و بازدید کنند، از سلامت سیم‌کشی و اتصالات برقی آن اطمینان حاصل نمایند و از روشن ماندن طولانی‌مدت این وسایل در زمان خروج از منزل خودداری کنند.

کد مطلب 6909514

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