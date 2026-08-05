محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان، اظهار کرد: آسمان استان در اغلب ساعات صاف خواهد بود، اما از بعدازظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده میشود.
وی افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی ساعات آینده در برخی نقاط استان سرعت وزش باد به آستانه نسبتاً شدید خواهد رسید و این شرایط بهویژه در ساعات بعدازظهر محسوستر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه طی روزهای آینده نیز الگوی جوی استان تغییر محسوسی نخواهد داشت، تصریح کرد: در اغلب مناطق استان تا پایان هفته آسمان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر نیز وزش باد، گاهی تا حد نسبتاً شدید، پدیده غالب خواهد بود.
رحماننیا با اشاره به روند تغییرات دمایی استان گفت: امروز نیز همانند روزهای گذشته، هماستانیها هوای نسبتاً گرمی را تجربه خواهند کرد، اما از دو روز پایانی هفته با نفوذ جریانات خنکتر، دمای هوا در مناطق مختلف استان کاهش یافته و شرایط جوی مطبوعتری حاکم خواهد شد.
وی درباره وضعیت دمایی استان در شبانهروز گذشته اظهار کرد: ایستگاه خیرآباد با ثبت حداقل دمای ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان و شهر حلب با ثبت حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین منطقه استان بوده است.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین با اشاره به وضعیت دمای مرکز استان گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۲۴ درجه سانتیگراد است که نسبت به ساعت مشابه روز گذشته سه درجه افزایش نشان میدهد.
رحماننیا ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته کمینه و بیشینه دمای ثبتشده در شهرهای مختلف استان به این شرح بوده است؛ زنجان ۱۹ و ۳۵ درجه سانتیگراد، ابهر ۱۹ و ۳۵ درجه، خرمدره ۱۹ و ۳۵ درجه، ماهنشان ۱۹ و ۳۹ درجه، آببر ۲۴ و ۳۷ درجه، سلطانیه ۱۵ و ۳۶ درجه، خدابنده ۱۹ و ۳۲ درجه و زرینآباد ۱۵ و ۳۷ درجه سانتیگراد.
وی از شهروندان خواست با توجه به وزش باد نسبتاً شدید در ساعات بعدازظهر، ضمن رعایت نکات ایمنی، از استقرار در کنار سازههای موقت و فرسوده خودداری کرده و در صورت انجام فعالیتهای کشاورزی و عمرانی، هشدارهای هواشناسی را مدنظر قرار دهند.
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