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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

دستگیری سارق وایرال‌شده جعبه‌فیوز و ECU خودروها در تهران

دستگیری سارق وایرال‌شده جعبه‌فیوز و ECU خودروها در تهران

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقی خبر داد که فیلم سرقت‌هایش در فضای مجازی منتشر شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی قاسم‌پور، رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، اظهار کرد: در پی افزایش سرقت جعبه‌فیوز و ECU خودروها در محدوده کلانتری ۱۵۶ افسریه، رسیدگی ویژه به این پرونده در دستور کار تیم عملیات این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، بررسی دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته محل‌های وقوع سرقت و استفاده از ظرفیت منابع و مخبران، موفق شدند یکی از سارقان حرفه‌ای را شناسایی کنند؛ فردی که فیلم سرقت‌های او پیش‌تر در فضای مجازی منتشر و به‌طور گسترده وایرال شده بود.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: پس از اخذ دستور قضایی از معاونت ارجاع دادسرای ناحیه ۱۵، مأموران در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ مخفیگاه متهم را در محدوده بی‌سیم شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

سردار قاسم‌پور با اشاره به روند تحقیقات گفت: متهم در مراحل اولیه بازجویی منکر هرگونه سرقت بود، اما پس از انجام تحقیقات تخصصی و فنی، به ارتکاب سرقت‌ها اعتراف کرد و مدعی شد اموال مسروقه را به فردی به نام «یاسین» می‌فروخته است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۴ نفر از شکات این پرونده شناسایی شده‌اند و پس از اخذ اظهارات آنان، متهم نیز از سوی مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفته است.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای ادامه روند رسیدگی قضایی به دادسرای ناحیه ۱۵ معرفی شد و با دستور مقام قضایی تحت نظر قرار دارد.

قاسم‌پور در پایان گفت: تلاش مأموران پلیس برای شناسایی و دستگیری مالخر و سایر همدستان احتمالی این متهم همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6908835

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