به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یونسیان پیش از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شاهرود با قدردانی از دستور رئیسجمهور درباره تعیین تکلیف معدن بوکسیت شاهوار، این دستور را امیدبخش و تاریخی توصیف کرد و گفت: مردم شاهرود پس از سالها پیگیری، اکنون در انتظار تحقق عدالت زیستمحیطی و صیانت از این سرمایه ارزشمند طبیعی هستند.
وی با قدردانی از رئیسجمهور اظهار کرد: صدای عدالتخواهی مردم شاهرود سرانجام به گوش پایتخت رسید و پس از سالها پیگیری مستمر مردم، مؤسسات مردمنهاد، فعالان محیطزیست و مکاتبات شورای اسلامی شهر، روند تصمیمگیری درباره معدن بوکسیت شاهوار وارد مرحلهای تازه شده است.
یونسیان با اشاره به دستور رئیسجمهور به سازمان حفاظت محیطزیست درباره کوهستان شاهوار افزود: این دستور، اقدامی امیدبخش و تاریخی برای مردم شاهوارنشین است؛ مردمی که نزدیک به دو دهه دغدغه حفاظت از این کانون مهم آبساز را داشتهاند و خواستار جلوگیری از وارد شدن آسیبهای جدی به آن بودهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود ادامه داد: درخواستهای مکرر مردم، نامهنگاریهای مؤسسات مردمنهاد و همچنین پیگیریهای مستمر شورای اسلامی شهر در سالهای گذشته، زمینهساز توجه عالیترین مقام اجرایی کشور به این مطالبه عمومی شد و دکتر مسعود پزشکیان به خواسته بهحق مردم شاهرود پاسخ داد.
یونسیان با بیان اینکه بر اساس این دستور، سازمان حفاظت محیطزیست مرجع نهایی تصمیمگیری درباره معدن بوکسیت شاهوار خواهد بود، تصریح کرد: امیدواریم تصمیم نهایی این سازمان، گامی مؤثر در صیانت از محیطزیست، منابع آبی و میراث طبیعی شاهوار و همچنین احترام به نظر کارشناسان و مطالبه عمومی مردم شاهرود باشد.
وی با اشاره به اقدامات شورای اسلامی شهر در سالهای گذشته گفت: این شورا طی چندین نوبت مکاتباتی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، دادستان عمومی و انقلاب شاهرود و همچنین با ارسال رونوشت به وزیر کشور، وزیر میراث فرهنگی، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، امام جمعه شاهرود و مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان، مخالفت صریح خود را با تمدید پروانه فعالیت معدن بوکسیت تاش اعلام کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود افزود: در این مکاتبات، با اشاره به ثبت ملی شاهوار و جایگاه آن بهعنوان میراث طبیعی کشور، از مسئولان خواسته شده بود از هرگونه اقدامی که موجب آسیب به اصالت و ارزشهای طبیعی این منطقه میشود، جلوگیری کنند.
یونسیان اظهار کرد: مردم و فعالان محیطزیست از این دستور امیدبخش استقبال کردهاند و اکنون منتظرند تا نتیجه این تصمیمگیری در عمل به حفاظت از حریم شاهوار و صیانت از این سرمایه ارزشمند طبیعی منجر شود.
وی در پایان تأکید کرد: اینکه این دستور بتواند به سالها دغدغه و نگرانی درباره آینده قله راهبردی شاهوار پایان دهد، به نحوه اجرای آن، پیگیری مستمر دستگاههای مسئول و نظارت دقیق بر روند تصمیمگیری سازمان حفاظت محیطزیست بستگی خواهد داشت.
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