معاون صمت تهران: عدم ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴ تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی میرموسوی، پیش از ظهر چهارشنبه، با اشاره به اجرای مصوبه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار، اظهار کرد: تمامی تولیدکنندگان، عرضهکنندگان و ارائهدهندگان خدمات موظف هستند قیمت کالاها و خدمات خود را بهصورت خوداظهاری و بر اساس ضوابط قیمتگذاری، در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.
وی افزود: ثبت اطلاعات قیمت در سامانه ۱۲۴ با هدف افزایش شفافیت، تسهیل نظارت بر بازار، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و دسترسی عمومی به قیمتهای مصوب انجام میشود.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصریح کرد: ۱۵ روز پس از ابلاغ این مصوبه، عدم ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴ تخلف محسوب شده و مطابق قوانین و مقررات با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.
میرموسوی از اتحادیههای صنفی، تشکلهای اقتصادی و دستگاههای ذیربط خواست با اطلاعرسانی مناسب، زمینه اجرای کامل این مصوبه و ثبت بهموقع قیمت کالاها و خدمات را فراهم کنند.
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