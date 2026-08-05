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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

معاون صمت تهران: عدم ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴ تخلف است

معاون صمت تهران: عدم ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴ تخلف است

تهران- معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: عدم ثبت قیمت کالاها و خدمات در سامانه ۱۲۴، ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه، تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی میرموسوی، پیش از ظهر چهارشنبه، با اشاره به اجرای مصوبه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار، اظهار کرد: تمامی تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات موظف هستند قیمت کالاها و خدمات خود را به‌صورت خوداظهاری و بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.

وی افزود: ثبت اطلاعات قیمت در سامانه ۱۲۴ با هدف افزایش شفافیت، تسهیل نظارت بر بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و دسترسی عمومی به قیمت‌های مصوب انجام می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصریح کرد: ۱۵ روز پس از ابلاغ این مصوبه، عدم ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴ تخلف محسوب شده و مطابق قوانین و مقررات با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.

میرموسوی از اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های اقتصادی و دستگاه‌های ذی‌ربط خواست با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه اجرای کامل این مصوبه و ثبت به‌موقع قیمت کالاها و خدمات را فراهم کنند.

کد مطلب 6908861

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