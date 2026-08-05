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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

ترامپ درخواست زلنسکی برای موشک‌های پاتریوت بیشتر را رد کرد

ترامپ درخواست زلنسکی برای موشک‌های پاتریوت بیشتر را رد کرد

بنابر گزارش‌ها، رئیس جمهور آمریکا درخواست همتای اوکراینی خود برای دریافت صدها موشک پاتریوت بیشتر را در جلسه هفته گذشته رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابعی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درخواست ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود برای دریافت صدها موشک پاتریوت بیشتر را در جلسه هفته گذشته رد کرده است.

به گفته این روزنامه، ترامپ علت نپذیرفتن این درخواست را کمبود موجودی موشک‌های رهگیر آمریکا خوانده و آن را مرتبط با جنگ علیه ایران ذکر کرده است.

رئیس جمهور آمریکا به زلنسکی گفته است که واشنگتن برای محافظت از دارایی‌ها و متحدان خود در خاورمیانه به این موشک‌های رهگیری نیاز دارد.

کد مطلب 6908989

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
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      پاسخ
      همش فيلم كه درخواست داده و اينا فقط ميخواد بگه از عربا حمايت ميكنه كه گولشون بزنه

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