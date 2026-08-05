به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابعی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درخواست ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود برای دریافت صدها موشک پاتریوت بیشتر را در جلسه هفته گذشته رد کرده است.

به گفته این روزنامه، ترامپ علت نپذیرفتن این درخواست را کمبود موجودی موشک‌های رهگیر آمریکا خوانده و آن را مرتبط با جنگ علیه ایران ذکر کرده است.

رئیس جمهور آمریکا به زلنسکی گفته است که واشنگتن برای محافظت از دارایی‌ها و متحدان خود در خاورمیانه به این موشک‌های رهگیری نیاز دارد.