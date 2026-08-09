به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سحابروشن گفت: شقایق هادیزاده به دعوت فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای انتخابی تیم ملی اینلاین فریاستایل در بخش اسپیداسلالوم به عنوان داور حضور خواهد داشت.
وی افزود: هادیزاده از داوران توانمند، باتجربه و شناختهشده اسکیت همدان و کشور به شمار میرود که در سالهای گذشته در رقابتهای مهم ملی این رشته مسئولیت قضاوت را برعهده داشته است.
رئیس هیئت اسکیت همدان با اشاره به اهمیت حضور داوران استانی در رویدادهای ملی اظهار کرد: حضور داوران توانمند از استانهای مختلف در مسابقات کشوری بیانگر ظرفیت بالای اسکیت در سراسر کشور است و امیدواریم در آینده نیز شاهد موفقیتهای بیشتر نمایندگان همدان در بخشهای مختلف این رشته ورزشی باشیم.
وی ادامه داد: مسابقات انتخابی تیم ملی فریاستایل در شاخه اسپیداسلالوم روز ۲۳ مردادماه سال جاری به میزبانی نجفآباد استان اصفهان برگزار خواهد شد.
سحاب روشن خاطرنشان کرد: فریاستایل یکی از رشتههای جذاب و پرطرفدار زیرمجموعه ورزش اسکیت است که در سالهای اخیر با استقبال چشمگیر ورزشکاران روبهرو شده و همدان نیز از استانهای فعال در مسیر توسعه این رشته محسوب میشود.
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