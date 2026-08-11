به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سحاب‌روشن اظهار کرد: نخستین دوره مسابقات اینلاین هاکی باشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه به ابتکار کمیسیون اینلاین هاکی کنفدراسیون اسکیت آسیا برگزار شده است و صفورا تقی‌نژاد داور بین‌المللی استان همدان در جمع داوران این رویداد مهم قضاوت می‌کند.

وی با اشاره به حضور ۲۶ تیم از کشورهای مختلف در این رقابت‌ها افزود: این مسابقات در شش رده برگزار می‌شود و با توجه به حضور تیم‌های برتر قاره آسیا و منطقه اقیانوسیه از رویدادهای مهم و اثرگذار اینلاین هاکی در منطقه به شمار می‌رود.

رئیس هیئت اسکیت همدان ادامه داد: حضور داوران بین‌المللی از کشورهای مختلف در این دوره از مسابقات نشان‌دهنده سطح فنی بالای رقابت‌ها و اهمیت آن در روند توسعه اینلاین هاکی در قاره آسیا است.

سحاب‌روشن با بیان اینکه تقی‌نژاد از داوران توانمند فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران است، گفت: این داور همدانی با برخورداری از دانش فنی، تجربه و سابقه حضور در رویدادهای معتبر جایگاه قابل توجهی در عرصه داوری اینلاین هاکی به دست آورده است.

وی افزود: تقی‌نژاد پیش از این نیز قضاوت در مسابقات قهرمانی آسیا را در کارنامه داشته و عملکرد موفق این داور همدانی در رویدادهای بین‌المللی موجب شده است بار دیگر مورد اعتماد مسئولان این رشته قرار گیرد.

رئیس هیئت اسکیت همدان خاطرنشان کرد: این داور بین‌المللی برای قضاوت در مسابقات جهانی اسکیت موسوم به World Skate Games ۲۰۲۶ که به میزبانی پاراگوئه برگزار خواهد شد نیز انتخاب شده است.

سحاب‌روشن این انتخاب را نشان‌دهنده توانمندی، پشتکار و جایگاه حرفه‌ای این داور همدانی در سطح بین‌المللی دانست و تاکید کرد: حضور بانوان ورزشکار و داور استان همدان در رویدادهای برون‌مرزی حاصل سال‌ها تلاش، آموزش و برنامه‌ریزی در مسیر توسعه ورزش اسکیت است.

وی بیان کرد: امیدواریم با تداوم حمایت‌ها و فراهم شدن زمینه حضور بیشتر استعدادهای استان در رقابت‌های معتبر موفقیت‌های نمایندگان همدان در عرصه‌های ملی و جهانی افزایش یابد.