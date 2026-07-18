تیم ملی تیراندازی کشورمان راهی چین شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، جام جهانی تیراندازی از ۳۱ تیر ماه تا ۶ مرداد ماه در هانگژوی چین برگزار می شود و تیم ملی تیراندازی کشورمان با ۱۶ تیرانداز جمعه، ۲۶ تیر ماه راهی این رقابت ها شد.
هادی غره باقی، پوریا نوروزیان، امیر محمد نکونام، نجمه خدمتی، شرمینه چهل امیرانی و فاطمه امینی در رشته تفنگ، وحید گل خندان، جواد فروغی، رسول عفتی، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری در رشته تپانچه، محمد بیرانوند و مرضیه پرورش نیا در رشته تراپ و امیر محمد دادگر و سعیده فتحی در رشته اسکیت نفرات اعزامی یه جام جهانی هانگژو هستند.
محمد زائررضایی و امیر حسین گلپسند، سرمربی و مربی تیم ملی تفنگ، مریم سلطانی، سرمربی تیم ملی تپانچه، علی افسری، مربی تیم ملی تراپ و فرشید عبدالمحمدی مربی تیم ملی اسکیت، کادر فنی تیم های ملی کشورمان را در این مسابقات تشکیل می دهند. امید نجاری نیز سرپرستی این تیم را بر عهده دارد.
تیم ملی تیراندازی کشورمان برای حضور در رقابتهای جام جهانی راهی چین شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، جام جهانی تیراندازی از ۳۱ تیر ماه تا ۶ مرداد ماه در هانگژوی چین برگزار می شود و تیم ملی تیراندازی کشورمان با ۱۶ تیرانداز جمعه، ۲۶ تیر ماه راهی این رقابت ها شد.
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