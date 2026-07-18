تیم ملی تیراندازی کشورمان راهی چین شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، جام جهانی تیراندازی از ۳۱ تیر ماه تا ۶ مرداد ماه در هانگژوی چین برگزار می شود و تیم ملی تیراندازی کشورمان با ۱۶ تیرانداز جمعه، ۲۶ تیر ماه راهی این رقابت ها شد.



هادی غره باقی، پوریا نوروزیان، امیر محمد نکونام، نجمه خدمتی، شرمینه چهل امیرانی و فاطمه امینی در رشته تفنگ، وحید گل خندان، جواد فروغی، رسول عفتی، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری در رشته تپانچه، محمد بیرانوند و مرضیه پرورش نیا در رشته تراپ و امیر محمد دادگر و سعیده فتحی در رشته اسکیت نفرات اعزامی یه جام جهانی هانگژو هستند.



محمد زائررضایی و امیر حسین گلپسند، سرمربی و مربی تیم ملی تفنگ، مریم سلطانی، سرمربی تیم ملی تپانچه، علی افسری، مربی تیم ملی تراپ و فرشید عبدالمحمدی مربی تیم ملی اسکیت، کادر فنی تیم های ملی کشورمان را در این مسابقات تشکیل می دهند. امید نجاری نیز سرپرستی این تیم را بر عهده دارد.