به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، ثبت‌نام متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات حمایت از دانش‌آموختگان برتر دکتری در قالب طرح «جهت» از ۶ مردادماه آغاز شده است.

براساس اعلام این معاونت، این فرصت تا ۲۰ مردادماه ادامه خواهد داشت و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در بازه زمانی تعیین‌شده برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی بنیاد ملی نخبگان اقدام کنند.

ثبت‌نام و بارگذاری مدارک متقاضیان صرفاً به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جذب انجام می‌شود.

متقاضیان لازم است در مهلت تعیین‌شده با مراجعه به سامانه، اطلاعات مورد نیاز را تکمیل و مدارک خود را بارگذاری کنند.

بر اساس این اطلاعیه، پس از پایان مهلت ثبت‌نام، امکان بهره‌مندی از این فرصت در قالب فراخوان جاری وجود نخواهد داشت؛ از این رو به دانش‌آموختگان برتر دکتری توصیه شده است ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.