به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد احمدیزاده ظهر چهارشنبه در نشست شورای سالمندان استان فارس با اشاره به روند افزایشی جمعیت سالمندان، گفت: سالمندان تجلی تجربه، خرد و سرمایههای ارزشمند فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند و توجه به جایگاه آنان باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت شبکههای حمایتی محلهمحور و افزایش مسئولیت خانوادهها در نگهداری و حمایت از سالمندان، افزود: حفظ کرامت سالمندان تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه موضوعی اجتماعی و اخلاقی است که باید در همه سطوح جامعه نهادینه شود.
عاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان «شهر مهربانی»، پایتخت فرهنگی کشور و سومین حرم اهلبیت (ع)، گفت: باید به مبانی اخلاقی در رفتار با سالمندان بازگردیم و با تولید محتوای مناسب برای نسل جوان، فرهنگ تکریم والدین و بزرگان را همانند گذشته در جامعه تقویت کنیم.
احمدیزاده اخلاق را شرط بقای جوامع و اقوام دانست و تصریح کرد: اگر زیربنای اخلاقی در جامعه تقویت نشود، اقدامات انجامشده در حوزه سالمندان نیز نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
وی با تأکید بر ضرورت حضور فعال سالمندان در عرصههای مختلف اجتماعی، شهری، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، بیان کرد: سالمندان اندوختههای تجربی ارزشمندی دارند که نباید نادیده گرفته شود و بهرهگیری از مشورت آنان میتواند به موفقیت بیشتر مدیریت اجتماعی کمک کند.
تجربه اوز الگویی برای مشارکت اجتماعی
عاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به ظرفیتهای موجود در شهرستانهای استان، نمونه شهر اوز در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر ارادهای دلی و فراتر از وظایف اداری وجود داشته باشد، میتوان به اهداف بزرگ دست یافت.
وی همچنین درباره پیشنهاد ایجاد «پارک اختصاصی سالمندان» در شیراز اظهار کرد: این موضوع با حمایت استاندار فارس و همراهی شهردار شیراز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا مشابه پارکهای بانوان، فضاهایی ویژه و متناسب با نیازهای سالمندان طراحی شود.
احمدیزاده با بیان اینکه اجرای مصوبات، ۸۰ درصد موفقیت هر برنامه را رقم میزند، خواستار تهیه گزارش جامع از جمعبندی جلسات شورای سالمندان و میزان حضور مدیران دستگاهها توسط دبیرخانه این شورا شد.
وی تأکید کرد: میزان توجه مدیران دستگاهها به حوزه سالمندان و اجرای بهموقع مصوبات، به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی در جشنواره شهید رجایی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس همچنین از فراهم شدن زمینه حضور نمایندگان سالمندان در جلسات شورای اداری استان به ریاست استاندار خبر داد و گفت: باید فرصت بیان دیدگاهها و استفاده از تجربه این قشر ارزشمند فراهم شود.
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