آغاز روکش آسفالت کریدور شرق - غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران از آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت کریدور شرق ـ غرب استان با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان خبر داد و همزمان از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی راه‌های رانشی شهرستان‌های سوادکوه و بابل خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت کریدور شرق ـ غرب به‌عنوان یکی از محورهای اصلی ارتباطی و ترانزیتی مازندران، اظهار کرد: قرارداد اجرای پروژه روکش آسفالت این محور با اعتبار هزار میلیارد تومان منعقد شده و عملیات اجرایی آن با جدیت در حال انجام است.

وی افزود: بهسازی و ارتقای کیفیت محورهای مواصلاتی، به‌ویژه مسیرهای منتهی به بنادر شمالی، از اولویت‌های مدیریت استان است و اجرای این طرح نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر خواهد داشت.

استاندار مازندران همچنین از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی راه‌های رانشی شهرستان‌های سوادکوه و بابل خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه‌ها حداکثر تا دو هفته آینده آغاز خواهد شد.

یونسی رستمی با تأکید بر اینکه مدیریت مخاطرات ناشی از رانش زمین و ایمن‌سازی محورهای ارتباطی از اولویت‌های مدیریت بحران استان است، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با هماهنگی و برنامه‌ریزی لازم، پروژه‌های تثبیت و ساماندهی مسیرهای رانشی را در موعد مقرر اجرا کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای همزمان پروژه‌های روکش آسفالت و ساماندهی راه‌های رانشی، علاوه بر ارتقای ایمنی راه‌ها، موجب افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه اقتصادی و کاهش مخاطرات طبیعی در مازندران خواهد شد.