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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

آغاز روکش آسفالت کریدور شرق - غرب مازندران

آغاز روکش آسفالت کریدور شرق - غرب مازندران

ساری- استاندار مازندران از آغاز عملیات روکش آسفالت کریدور شرق ـ غرب استان با اعتبار هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران از آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت کریدور شرق ـ غرب استان با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان خبر داد و همزمان از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی راه‌های رانشی شهرستان‌های سوادکوه و بابل خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت کریدور شرق ـ غرب به‌عنوان یکی از محورهای اصلی ارتباطی و ترانزیتی مازندران، اظهار کرد: قرارداد اجرای پروژه روکش آسفالت این محور با اعتبار هزار میلیارد تومان منعقد شده و عملیات اجرایی آن با جدیت در حال انجام است.

وی افزود: بهسازی و ارتقای کیفیت محورهای مواصلاتی، به‌ویژه مسیرهای منتهی به بنادر شمالی، از اولویت‌های مدیریت استان است و اجرای این طرح نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر خواهد داشت.

استاندار مازندران همچنین از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی راه‌های رانشی شهرستان‌های سوادکوه و بابل خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه‌ها حداکثر تا دو هفته آینده آغاز خواهد شد.

یونسی رستمی با تأکید بر اینکه مدیریت مخاطرات ناشی از رانش زمین و ایمن‌سازی محورهای ارتباطی از اولویت‌های مدیریت بحران استان است، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با هماهنگی و برنامه‌ریزی لازم، پروژه‌های تثبیت و ساماندهی مسیرهای رانشی را در موعد مقرر اجرا کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای همزمان پروژه‌های روکش آسفالت و ساماندهی راه‌های رانشی، علاوه بر ارتقای ایمنی راه‌ها، موجب افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه اقتصادی و کاهش مخاطرات طبیعی در مازندران خواهد شد.

کد مطلب 6899901

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