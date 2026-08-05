به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ساکتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مهمترین نتایج پیشبینیشده برای این پروژه، کاهش چشمگیر حجم پسماندهای نیازمند دفن است که میتواند ضمن استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در حوزه مدیریت پسماند، بهرهوری این بخش را نیز افزایش دهد.
وی با اشاره به اهداف زیستمحیطی اجرای این طرح افزود: کاهش دفن پسماند و پیشگیری از آلودگی خاک از مهمترین مزایای احداث این واحد زبالهسوز به شمار میرود و اجرای آن میتواند نقش مؤثری در کاهش پیامدهای زیستمحیطی ناشی از دفن زباله ایفا کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تولید انرژی تجدیدپذیر را از دیگر دستاوردهای این پروژه عنوان کرد و ادامه داد: در این طرح تلاش میشود از ظرفیت پسماندهای شهری برای تولید انرژی استفاده و امکان بهرهبرداری مجدد از این منابع فراهم شود.
ساکتی با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه برای سال ۱۴۰۹ پیشبینی شده است.
وی اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه احداث واحد زبالهسوز دوماژوله ۳۰۰ تنی را ۸۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این پروژه با تکیه بر ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی دنبال میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان درباره آخرین وضعیت اجرای طرح افزود: آگهی عمومی جذب سرمایهگذار از طریق سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان در وبگاه مربوط منتشر شده و فراخوان رسمی سرمایهگذاری نیز انجام شده است.
ساکتی خاطرنشان کرد: با انتشار این فراخوان، فرآیند جذب سرمایهگذار وارد مرحله اجرایی شده و اقدامات لازم برای پیشبرد این پروژه مطابق برنامه زمانبندی در حال انجام است.
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