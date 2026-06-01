گزارش جالب رسانه مکزیکی از وضعیت تیم ملی فوتبال/ ایران «برزیل» دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران اردوی آماده سازی خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در کشور ترکیه پیگیری می کند و شاگردان امیر قلعه نویی روز پنج شنبه ۱۴ خرداد در دومین بازی تدارکاتی خود رو در روی تیم ملی مالی قرار می گیرند و پس از این بازی راهی کشور مکزیک خواهند شد.

رسانه «excelsior» مکزیک در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و نوشت: تیم ملی ایران در سال ۱۹۲۰ تأسیس شد و در سال ۱۹۴۵ به فیفا پیوست. دوران طلایی این تیم با کسب سه عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا (۱۹۶۸، ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶) رقم خورد. همچنین ایران در بازی‌های آسیایی موفق به کسب سه مدال طلا شده است.

با این حال، تیم «ایران» مانند تاریخ ملی خود همواره رنگ‌وبوی سیاسی داشته و در برخی دوره‌ها شاهد نوعی اعتراض و چالش نسبت به حاکمیت بوده است؛ موضوعی که گاهی در زمین مسابقه و در جریان مراسم‌های رسمی نیز خود را نشان داده است.

هدایت تیم ملی ایران بر عهده امیر قلعه‌نویی است که از مارس ۲۰۲۳ این مسئولیت را بر عهده گرفته و روند موفقی در مسیر صعود به جام جهانی داشته است. این تیم با اقتدار در رقابت‌های انتخابی AFC به جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافت و مهدی طارمی و سردار آزمون از چهره‌های اصلی آن هستند.

در منطقه خوزستان علاقه شدیدی به فوتبال برزیل وجود دارد. به همین دلیل این منطقه را «برزیل ایران» نیز می‌نامند. فوتبال در اواخر قرن نوزدهم توسط کارگران بریتانیایی فعال در صنعت نفت به این منطقه وارد شد. در اینجا، علاقه به تکنیک و سبک بازی برزیلی با فرهنگ محلی ترکیب شد. باشگاه «صنعت نفت آبادان» نیز با پیراهنی به رنگ‌های زرد، سبز و آبی به فوتبال برزیل ادای احترام می‌کند. پیش از ورود فوتبال، ورزش محبوب این منطقه «چوگان» بود؛ ورزشی سوارکاری که در دو طرف زمین، دروازه‌هایی مشابه فوتبال دارد.

ایران تلاش خواهد کرد در جام جهانی شگفتی‌ساز شود.



* تعداد حضور در جام جهانی: ۷ (۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲، ۲۰۲۶)

* بهترین عملکرد تاریخی: مرحله گروهی (۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲)

* بهترین عملکرد در عصر جدید: مرحله گروهی (۲۰۲۲)

* آمار کلی: ۱۸ بازی، ۳ برد، ۴ مساوی، ۱۱ باخت

* گل‌ها: ۱۳ زده، ۳۱ خورده

* بهترین گلزن در تاریخ جام‌های جهانی: مهدی طارمی

* بازیکن با بیشترین بازی: احسان حاج‌صفی (۹ بازی)

* سریع‌ترین گل: یحیی گل‌محمدی (دقیقه ۳۶ مقابل مکزیک، ۲۰۰۶)

* روند صعود متوالی: ۴ دوره

* ستاره تیم: مهدی طارمی

* سرمربی: امیر قلعه‌نویی

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل