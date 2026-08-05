به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «نوع ماژور» تولید استودیو ستاره هشت، در ادامه حضورهای بینالمللی خود، موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر نقش اول از جشنواره بینالمللی فیلم IndieFEST Film Awards شد. این جایزه به امیرمحمد آتشی برای ایفای نقش «اشکان» در این فیلم تعلق گرفت. این جشنواره ۱۵ تا ۱۹ جولای ۲۰۲۶ برابر با ۲۴ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ برگزار شد.
«نوع ماژور» یک درام روانشناختی است که با تمرکز بر مفاهیم تروما، سکوت و چرخه خشونت میاننسلی روایت میشود. داستان فیلم درباره «اشکان» است؛ مردی که سالها با زخم ناشی از آزار جنسی دوران کودکی زندگی کرده است. بازگشت فرد متجاوز به زندگی او، خاطرات سرکوبشده را دوباره زنده میکند و او را درگیر توهم، پارانویا و مواجههای تازه با گذشته میسازد. اشکان در ادامه درمییابد چرخه خشونت در حال تکرار است و همین کشف، مسیر روایت را به نقطهای میرساند که نه از عدالت خبری است و نه از آرامش، بلکه تنها فریادی است که سالها مجال شنیده شدن نداشته است.
کارگردانی این فیلم را برزین صالحی و سعید خدارضایی بر عهده داشتهاند و فیلمنامه آن را برزین صالحی نوشته است. تهیهکنندگی «نوع ماژور» نیز بر عهده سعید دادگر بوده است.
در این فیلم امیرمحمد آتشی، عقیل بهرامی، مانیا عزیزی، آناهیتا یعقوبآذری، پویا رنجبر کهن، علی میرعلایی و ارشیا پیشگاهی به ایفای نقش پرداختهاند.
امیرحسین امینبیگی مدیر تولید، احسان کفاش مدیر فیلمبرداری، سعید خدارضایی و امیر محمد آتشی تدوینگران، شادی شیرمردانی طراح صحنه، صبا قوچیان طراح لباس و عکاس، نیما عبدی طراح گریم، مجید نجاتی صدابردار، زهرا پیچک منشی صحنه و مژگان مزروعی دستیار کارگردان این پروژه هستند.
فیلم کوتاه «نوع ماژور» محصول استودیو ستاره هشت است و جایزه بهترین بازیگر نقش اول جشنواره بینالمللی فیلم «ایندیفست» را در سومین حضور بینالمللی خود به دست آورده است.
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