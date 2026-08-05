نظارت مستمر دامپزشکی بر مراکز عرضه مواد خام دامی در بوشهر

امین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تأمین سلامت فرآورده‌های خام دامی و حفظ امنیت غذایی شهروندان از مهم‌ترین وظایف دامپزشکی است، اظهار کرد: با وجود تعطیلی ادارات، اکیپ‌های نظارتی اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر طبق برنامه از مراکز عرضه مواد خام دامی بازدید کرده و بر رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی، شرایط نگهداری و عرضه فرآورده‌های دامی نظارت مستمر داشتند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر افزود: حفظ سلامت مواد غذایی تحت نظارت دامپزشکی و تأمین امنیت غذایی جامعه، خط قرمز دامپزشکی است و این مأموریت مهم تعطیل‌بردار نیست.

وی بیان کرد: از در همین راستا، خدمات نظارتی دامپزشکی بدون وقفه و حتی در روزهای تعطیلی نیز به منظور صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از شهروندان خواست فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع‌رسانی کنند.