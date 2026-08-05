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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

الجزیره: تنها یک موضوع در مذاکرات ایران و عمان باقی مانده است

الجزیره: تنها یک موضوع در مذاکرات ایران و عمان باقی مانده است

یک منبع ارشد دیپلماتیک گفته است که تنها یک یا دو موضوع در مذاکرات ایران و عمان حل نشده باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع ارشد دیپلماتیک به الجزیره گفت: تنها یک یا دو موضوع در مذاکرات ایران و عمان حل نشده باقی مانده است. این منبع ارشد دیپلماتیک به الجزیره گفته است که این مسائل به نظر نمی‌رسد چندان پیچیده باشند.

این منبع گفت: در صورتی که هیچ دخالت بدخواهانه‌ای از سوی سایر طرف‌ها صورت نگیرد، می‌توان امروز یا فردا به توافقی دست یافت.

این منبع دیپلماتیک همچنین گفت که تنگه هرمز به دلیل اختلافات بین ایران و عمان بسته نشده است بنابراین، هرگونه بستن یا بازگشایی تنگه به هرگونه اقدام آمریکا که ناقض قوانین بین‌المللی تلقی شود، بستگی خواهد داشت.

کد مطلب 6909205

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