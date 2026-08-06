به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت العهد، حسین الحاج حسن، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در واکنش به ادامه مذاکرات مستقیم دولت این کشور با صهیونیستها اعلام کرد که دولت باید به مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیستی پایان داده و از این مسیر اشتباه برگردد.
حسین الحاج حسن اظهار داشت: این مسیری که دولت لبنان پیش گرفته تنها منجر به امتیاز دهیهای بیشتر به دشمن میشود؛ آن هم در حالی که تجاوزات صهیونیستها به لبنان و هدف قرار دادن مردم، نیروهای ارتش و ویرانی خانهها و روستاها همچنان ادامه دارد.
وی تاکید کرد: تداوم تجاوزات صهیونیستها به لبنان بیانگر اصرار این رژیم بر ادامه رویکرد متجاوزانه و اشغالگریهای آن در خاک کشور ما بوده و بر همین اساس، دولت باید در مسیر خود تجدید نظر کرده و راهی را پیش بگیرد که از حقوق و حاکمیت لبنان محافظت میکند.
این نماینده حزب الله گفت که پایداری و مقاومت لبنانیها و پایبندی آنها به حقوقشان، اصول مبارزه با متجاوزان صهیونیست را تشکیل میدهد و ما خواستار اتخاذ گزینههایی هستیم که در راستای منافع ملی باشد و مانع از دادن امتیازات رایگان بیشتر به دشمن شود.
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