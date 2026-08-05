به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: حفظ کاربری اراضی، تأمین امنیت غذایی و مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز، مستلزم نظارت مستمر و هماهنگی میان دستگاههای مسئول است.
وی با بیان اینکه پیشگیری از تخلفات باید از همان مراحل اولیه در دستور کار قرار گیرد، افزود: دهیاریها، بخشداریها، شهرداریها و سایر دستگاههای متولی موظف هستند با پایش مستمر، شناسایی بهموقع و ارائه گزارشهای لازم، از شکلگیری ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کنند تا از بروز تبعات اجتماعی و حقوقی در آینده پیشگیری شود.
فرماندار میاندورود با تأکید بر اجرای قاطع قانون تصریح کرد: هرگونه ساختوساز خارج از ضوابط و مقررات قانونی بدون اغماض مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه مییابد.
بابایی لولتی همچنین از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام برای احداث بنا یا تغییر کاربری اراضی، مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح دریافت کنند و با رعایت قوانین، در حفظ اراضی کشاورزی و سرمایههای ملی همکاری داشته باشند.
وی با اشاره به الزامات قانونی ساختوساز در حریم راهها نیز گفت: هرگونه ساختوساز در حریم جادهها باید با هماهنگی اداره راهداری انجام شود و دهیاران نیز مکلف به رعایت استعلامهای قانونی هستند؛ در غیر این صورت، عدم انجام این تکلیف میتواند بهعنوان ترک فعل تلقی شود.
نظر شما