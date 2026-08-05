  1. استانها
  2. قم
۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

پذیرایی از ۱۸۰ هزار زائر اربعین در مسجد جمکران

پذیرایی از ۱۸۰ هزار زائر اربعین در مسجد جمکران

قم- مسجد جمکران در فاصله پنجم تا بیستم ماه صفر، با اسکان بیش از ۱۰۰ هزار و پذیرایی از ۱۸۰ هزار زائر اربعین میزبان عاشقان سیدالشهدا(ع) بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سفر زائران اربعین، شبستان‌های آستان مقدس مسجد جمکران برای اسکان زائران آماده‌سازی شد و از پنجم تا بیستم صفر، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از خدمات اسکان در مسجد جمکران بهره‌مند شدند.

در کنار خدمات اسکان، مواکب مستقر در آستان مقدس مسجد جمکران نیز در سه وعده صبحانه، ناهار و شام با بیش از ۱۸۰ هزار پرس غذای گرم از زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پذیرایی کردند و خدمات رفاهی و پشتیبانی مورد نیاز آنان را در مسیر رفت و بازگشت از زیارت اربعین ارائه دادند.

خدمت‌رسانی آستان مقدس مسجد جمکران به زائران اربعین با پایان روز اربعین متوقف نشده و این خدمات تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت تا زائران بازگشته از عتبات عالیات همچنان بتوانند از امکانات اسکان، پذیرایی و سایر خدمات این آستان مقدس بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6909236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها