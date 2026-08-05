پذیرایی از ۱۸۰ هزار زائر اربعین در مسجد جمکران

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سفر زائران اربعین، شبستان‌های آستان مقدس مسجد جمکران برای اسکان زائران آماده‌سازی شد و از پنجم تا بیستم صفر، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از خدمات اسکان در مسجد جمکران بهره‌مند شدند.



در کنار خدمات اسکان، مواکب مستقر در آستان مقدس مسجد جمکران نیز در سه وعده صبحانه، ناهار و شام با بیش از ۱۸۰ هزار پرس غذای گرم از زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پذیرایی کردند و خدمات رفاهی و پشتیبانی مورد نیاز آنان را در مسیر رفت و بازگشت از زیارت اربعین ارائه دادند.



خدمت‌رسانی آستان مقدس مسجد جمکران به زائران اربعین با پایان روز اربعین متوقف نشده و این خدمات تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت تا زائران بازگشته از عتبات عالیات همچنان بتوانند از امکانات اسکان، پذیرایی و سایر خدمات این آستان مقدس بهره‌مند شوند.