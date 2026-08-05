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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴

۱۳ شهید و زخمی در حمله تل آویو به تبنین؛ جنوب لبنان گلوله باران شد

۱۳ شهید و زخمی در حمله تل آویو به تبنین؛ جنوب لبنان گلوله باران شد

مرکز فوریت های پزشکی وزارت بهداشت لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: در حمله هوایی دشمن اسرائیلی به شهرک تبنین در بنت جبیل یک شهروند لبنانی شهید و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز فوریت های پزشکی وزارت بهداشت لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: در حمله هوایی دشمن اسرائیلی به شهرک تبنین در بنت جبیل یک شهروند لبنانی شهید و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.

همزمان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی منطقه واقع میان شهرک های زبقین و مجدل زون در صور در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

از سوی دیگر منابع لبنانی به شبکه الحدث مدعی شدند که هیئت لبنانی در رم رایزنی هایی را با هدف ممانعت از انجام حملات رژیم صهیونیستی به شهرک المنصوری انجام داده است.

همزمان رسانه های لبنانی اعلام کردند که بخشی از یک ساختمان که در جنگ اخیر در ضاحیه بیروت هدف قرار گرفته بود، فرو ریخته است.

کد مطلب 6909256

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