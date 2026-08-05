وزیر بهداشت نخستین مرکز پرتودرمانی بیماران سرطانی بوشهر را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی عصر چهارشنبه نخستین مرکز پرتودرمانی بیماران سرطانی استان بوشهر را افتتاح کرد؛ پروژه‌ای که با بهره‌برداری از آن، زیرساخت‌های درمان سرطان در جنوب کشور تقویت شده و دسترسی بیماران به خدمات تخصصی رادیوتراپی تسهیل می‌شود.

وزیر بهداشت در آیین بهره‌برداری از این مرکز با تأکید بر توسعه عدالت در سلامت اظهار کرد: راه‌اندازی مراکز تخصصی درمان سرطان در استان‌ها از اولویت‌های وزارت بهداشت است و تلاش می‌کنیم با توسعه این زیرساخت‌ها، بیماران برای دریافت خدمات درمانی ناچار به سفر به سایر استان‌ها نباشند.

وی افزود: تجهیز مراکز درمانی به فناوری‌های نوین و گسترش خدمات تخصصی سرطان، علاوه بر افزایش کیفیت درمان، موجب کاهش هزینه‌ها و رنج بیماران و خانواده‌های آنان خواهد شد و وزارت بهداشت از توسعه این مراکز در استان‌ها حمایت می‌کند.

ظفرقندی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات تشخیصی و درمانی سرطان در استان بوشهر ادامه خواهد داشت و با تأمین تجهیزات مورد نیاز، زمینه ارتقای ظرفیت این مرکز و ارائه خدمات گسترده‌تر به بیماران جنوب کشور فراهم می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در حاشیه این آیین اظهار کرد: این مرکز در زمینی با زیربنای هزار و ۷۱۰ مترمربع و در سه طبقه احداث شده و برای ساخت و تجهیز آن بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

الله‌کرم اخلاقی افزود: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۹ آغاز و در سال ۱۴۰۳ به پایان رسید و پس از نصب تجهیزات تخصصی، از اواخر سال گذشته پذیرش بیماران سرطانی در این مرکز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر برای نخستین‌بار به خدمات پرتودرمانی و رادیوتراپی مجهز شده است، گفت: تاکنون ۱۳۱ بیمار در این مرکز تحت درمان قرار گرفته‌اند، ۳۹ بیمار در حال دریافت خدمات هستند و ۴۰ بیمار نیز در نوبت درمان قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: پیش از راه‌اندازی این مرکز، بیماران سرطانی استان برای دریافت خدمات پرتودرمانی ناچار به مراجعه به استان‌هایی همچون فارس بودند، اما اکنون علاوه بر تأمین نیاز استان، بیماران سایر استان‌ها نیز برای دریافت این خدمات به بوشهر مراجعه می‌کنند.

اخلاقی از برنامه توسعه این مرکز خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر یک دستگاه پرتودرمانی در این مرکز فعال است و قرارداد خرید دستگاه دوم نیز با اعتباری بالغ بر هشت هزار میلیارد ریال منعقد شده که با نصب آن، ظرفیت ارائه خدمات درمانی به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به ارائه خدمات رایگان به بیماران سرطانی از طریق بیمه‌های پایه گفت: قراردادهای لازم با بیمه‌های پایه منعقد شده و بیماران می‌توانند بدون پرداخت هزینه از خدمات تخصصی این مرکز بهره‌مند شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در پایان از تلاش‌های دکتر فضل‌الله رضایی، مؤسس نخستین مرکز پرتودرمانی بیماران سرطانی استان، قدردانی کرد و گفت: راه‌اندازی این مرکز، گامی ماندگار در توسعه خدمات درمان سرطان در استان بوشهر و جنوب کشور به شمار می‌رود.