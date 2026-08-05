به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در جریان حضور وزیر بهداشت در شهرستان دشتی، در نشستی با وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از حضور وزیر و هیأت همراه در شهرستان برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه سلامت قدردانی کرد و اظهار داشت: توجه ویژه وزارت بهداشت به مشکلات درمانی مناطق مختلف کشور، زمینه‌ساز ارتقای سطح خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

مقاتلی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی مهم‌ترین چالش حوزه درمان شهرستان است، افزود: دو بخش NICU (مراقبت‌های ویژه نوزادان) و اعصاب و روان در بیمارستان زینبیه خورموج از نظر زیرساختی آماده افتتاح و بهره‌برداری هستند، اما به دلیل کمبود نیروی انسانی تاکنون امکان راه‌اندازی آن‌ها فراهم نشده است.

وی کمبود پزشک متخصص بیهوشی را از دیگر نیازهای اساسی بیمارستان زینبیه عنوان کرد و گفت: تأمین این نیروی تخصصی نقش مهمی در افزایش ظرفیت خدمات درمانی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به بیماران خواهد داشت.

فرماندار دشتی همچنین خواستار شبانه‌روزی شدن مرکز جامع سلامت بخش شنبه و طسوج شد و اظهار کرد: با توجه به جمعیت تحت پوشش و گستردگی خدمات این مرکز، ارتقای آن به مرکز شبانه‌روزی می‌تواند دسترسی مردم منطقه به خدمات درمانی را به شکل قابل توجهی بهبود بخشد.

مقاتلی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت شهرستان، اختصاص اعتبارات ملی برای احداث و تکمیل پانسیون پزشکان را ضروری دانست و افزود: فراهم شدن امکانات مناسب برای اسکان کادر درمان، زمینه جذب و ماندگاری پزشکان متخصص در شهرستان را فراهم کرده و به ارتقای شاخص‌های سلامت منطقه کمک خواهد کرد.

فرماندار دشتی همچنین تامین تجهیزات ویژه ای مانند ام آر آی، دستگاه های مدرن تر در حوزه رادیولوژی و همچنین دستگاه ماموگرافی را از دیگر نیازهای حوزه بهداشت و درمان شهرستان عنوان کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت دولت چهاردهم، وزارت بهداشت و تخصیص تجهیزات، منابع و نیروی انسانی مورد نیاز، مشکلات موجود در حوزه درمان شهرستان دشتی برطرف شده و خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه شود.