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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

مقاتلی: کمبود نیروی انسانی متخصص مهم‌ترین چالش حوزه درمان دشتی است

مقاتلی: کمبود نیروی انسانی متخصص مهم‌ترین چالش حوزه درمان دشتی است

بوشهر-  فرماندار دشتی با اشاره به مهم‌ترین نیازهای حوزه سلامت شهرستان، بر تأمین نیروی انسانی متخصص، راه‌اندازی بخش‌های آماده بهره‌برداری بیمارستان زینبیه و رفع سایر درمانی شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در جریان حضور وزیر بهداشت در شهرستان دشتی، در نشستی با وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از حضور وزیر و هیأت همراه در شهرستان برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه سلامت قدردانی کرد و اظهار داشت: توجه ویژه وزارت بهداشت به مشکلات درمانی مناطق مختلف کشور، زمینه‌ساز ارتقای سطح خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

مقاتلی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی مهم‌ترین چالش حوزه درمان شهرستان است، افزود: دو بخش NICU (مراقبت‌های ویژه نوزادان) و اعصاب و روان در بیمارستان زینبیه خورموج از نظر زیرساختی آماده افتتاح و بهره‌برداری هستند، اما به دلیل کمبود نیروی انسانی تاکنون امکان راه‌اندازی آن‌ها فراهم نشده است.

وی کمبود پزشک متخصص بیهوشی را از دیگر نیازهای اساسی بیمارستان زینبیه عنوان کرد و گفت: تأمین این نیروی تخصصی نقش مهمی در افزایش ظرفیت خدمات درمانی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به بیماران خواهد داشت.

فرماندار دشتی همچنین خواستار شبانه‌روزی شدن مرکز جامع سلامت بخش شنبه و طسوج شد و اظهار کرد: با توجه به جمعیت تحت پوشش و گستردگی خدمات این مرکز، ارتقای آن به مرکز شبانه‌روزی می‌تواند دسترسی مردم منطقه به خدمات درمانی را به شکل قابل توجهی بهبود بخشد.

مقاتلی: کمبود نیروی انسانی متخصص مهم‌ترین چالش حوزه درمان دشتی است

مقاتلی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت شهرستان، اختصاص اعتبارات ملی برای احداث و تکمیل پانسیون پزشکان را ضروری دانست و افزود: فراهم شدن امکانات مناسب برای اسکان کادر درمان، زمینه جذب و ماندگاری پزشکان متخصص در شهرستان را فراهم کرده و به ارتقای شاخص‌های سلامت منطقه کمک خواهد کرد.

فرماندار دشتی همچنین تامین تجهیزات ویژه ای مانند ام آر آی، دستگاه های مدرن تر در حوزه رادیولوژی و همچنین دستگاه ماموگرافی را از دیگر نیازهای حوزه بهداشت و درمان شهرستان عنوان کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت دولت چهاردهم، وزارت بهداشت و تخصیص تجهیزات، منابع و نیروی انسانی مورد نیاز، مشکلات موجود در حوزه درمان شهرستان دشتی برطرف شده و خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه شود.

کد مطلب 6909282

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