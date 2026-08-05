کشف کارگاه تولید بوتاکس تقلبی در زعفرانیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی گفت: در پی وصول گزارشی مبنی بر تولید و بستهبندی بوتاکس تقلبی در یک منزل مسکونی واقع در محدوده زعفرانیه تهران، بازرسان سازمان غذا و دارو با همراهی مأموران فراجا و پس از اخذ دستور قضایی به محل اعزام شدند. در بازرسی از طبقه نخست ساختمان، داخل یخچال منزل حدود هفت تا هشت هزار عدد بوتاکس تقلبی شامل نمونههای لیبلخورده و بدون لیبل کشف و توقیف شد.
وی افزود: در ادامه بازرسی، تعداد قابل توجهی بوتاکس به همراه مقادیری ژل و فیلر در کابینتهای آشپزخانه این واحد مسکونی شناسایی شد. بررسیهای اولیه نشان داد این فرآوردهها در شرایط کاملاً غیراستاندارد نگهداری و برای عرضه در بازار آماده میشدند.
مهرزادی ادامه داد: بازرسان سپس انبار واقع در طبقه منفی ساختمان را مورد بررسی قرار دادند که در آن نیز حدود هفت تا هشت هزار عدد بوتاکس دیگر، شامل محصولات پلمپشده و پلمپنشده، به همراه یک دستگاه پلمپزنی و تجهیزات بستهبندی کشف شد. شواهد موجود حاکی از آن بود که بخشی از فرآوردهها در همین محل بستهبندی و آماده عرضه میشدند.
مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با اشاره به اظهارات افراد حاضر در محل، گفت: بر اساس بررسیهای اولیه، بخشی از بوتاکسها به صورت آماده تهیه و تنها با نصب برچسب به بازار عرضه میشد و بخشی دیگر نیز در این کارگاه بستهبندی و پلمپ میشد. این شیوه فعالیت، نشاندهنده سازمانیافتگی فرآیند جعل و عرضه فرآوردههای تقلبی سلامتمحور است.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، خاطرنشان کرد: پرونده این واحد برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده و سازمان غذا و دارو با همکاری دستگاههای نظارتی، انتظامی و قضایی، برخورد با تولید و عرضه فرآوردههای سلامتمحور تقلبی را با جدیت ادامه خواهد داد.
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