تخصیص ۱۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار استانی برای ساماندهی بافت قدیم دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده عصر امروز چهارشنبه در آیین افتتاح یک هتل سنتی در دزفول با اشاره به پایین بودن میزان تسهیلات گردشگری کم بهره در این شهرستان اظهار کرد: ضروری است سهم شهرستان دزفول از اعتبارات گردشگری با توجه به علاقه مندی فراوان سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این منطقه افزایش یابد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی بدیل گردشگری شهرستان دزفول تاکید کرد: ظرفیت‌های گردشگری طبیعی و میراثی دزفول نیاز به توجه جدی تر در سطح ملی و استانی دارد.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی، این شهرستان را یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور دانست و افزود: دزفول در استان رتبه اول گردشگرپذیری و در کشور جزو رتبه‌های برتر است.

پاپی زاده با بیان اینکه ۲۷۰ هکتار بافت قدیمی در دزفول وجود دارد که سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه گذاری در این بافت هستند، تصریح کرد: این مهم در گرو تخصیص تسهیلات مناسب و کم بهره است.

وی همچنین با اشاره به بازدید میدانی امروز استاندار خوزستان و معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از بافت تاریخی دزفول گفت: استاندار خوزستان ارزیابی تخصیص یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از اعتبارهای استانی برای بافت قدیم دزفول را در دستور کار قرار داده است.

وی با تاکید بر اینکه مرمت پل ساسانی و احیای بافت قدیم دزفول نیازمند تخصیص اعتباری بیشتر از اعتبار کنونی است، عنوان کرد: پل ساسانی دزفول با یک هزار و ۷۰۰ سال قدمت یکی از میراث ارزشمند تاریخی کشور است و این پل متعلق به دوره ساسانی است که بهسازی، مرمت و حفاظت از آن یک نیاز ملی است.