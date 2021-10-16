‌به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ویژه دزفول عصر امروز شنبه در آئین امضای تفاهم‌نامه مرمت و بازسازی پل باستانی دزفول بین اداره کل میراث فرهنگی و خیران شهرستان که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: پل باستانی دزفول نه تنها یک نماد تاریخی بلکه یک نماد فرهنگی است. این پل شاهد اتفاقات و حوادث تاریخی زیادی بوده و از آنجایی که دزفول به‌عنوان شهر مقاومت در کشور شناخته شده، این پل نیز به یک نماد مقاومت تبدیل شده است.

علی فرهمند پور، ورود خیران به عرصه میراث فرهنگی و گردشگری را به فال نیک گرفت و این امر را مرهون پیگیری‌ها و تلاش‌های نماینده دزفول در مجلس و مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری دانست.

وی با بیان اینکه خیران دزفول همواره در اتفاقات مهم و ارزشمند این شهرستان سهم قابل توجه و مشارکت ارزشمندی داشته‌اند، گفت: امیدوار هستیم که این تفاهم‌نامه زمینه‌ساز راه‌اندازی مجمع خیران بافت تاریخی و میراث فرهنگی در شهرستان شود تا سایر آثار و ابنیه تاریخی دزفول نیز مرمت و احیا شوند.

فرماندار ویژه دزفول با بیان اینکه مردم دزفول با پل باستانی خاطرات زیادی دارند، افزود: مرمت و بازسازی این پل باعث می‌شود تا این خاطرات به نسل‌های آینده نیز منتقل شود.

فرهمندپور در پایان از همکاری‌های خیران، اداره کل و اداره میراث فرهنگی خوزستان و دزفول، نماینده شهرستان در مجلس، شورای شهر و شهرداری در راستای انعقاد این تفاهم‌نامه قدردانی کرد.

مرمت پل باستانی، زمینه‌ساز انقلاب گردشگری

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از اقدام ارزشمند خیران دزفول برای مرمت پل باستانی گفت: حضور خیران در عرصه میراث فرهنگی نویدبخش توسعه و تحول فرهنگی است. خیران دریافته‌اند که نباید صرفاً به ساخت مدرسه و مسجد و ساخت درمانگاه اکتفا کرد بلکه در شرایط کنونی توجه به میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند باعث شکل‌گیری انقلاب فرهنگی و درآمدزایی و اشتغال‌زایی شود.

سید احمد آوایی، انعقاد این تفاهم‌نامه را زمینه‌ساز ایجاد انقلاب گردشگری در دزفول برشمرد و افزود: وقتی گردشگری رونق یابد، زیرساخت‌هایی از قبیل راه و جاده، فرودگاه و سایر موارد نیز متناسب با پذیرش گردشگران توسعه می‌یابد از سویی چنین تفاهم‌نامه‌هایی باعث می‌شود تا دیگر برای درآمدزایی به نفت اکتفا نشود.

پل باستانی ظرفیت ثبت جهانی دارد

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان نیز در این آئین عنوان کرد: تفاهم‌نامه مرمت پل باستانی دزفول شامل تهیه طرح مرمت، آسیب‌شناسی، نجات بخشی، رفع آسیب‌ها و الحاقات پل و ساماندهی این اثر تاریخی و ارزشمند است.

سید حکمت موسوی افزود: این تفاهم‌نامه می‌تواند برای مرمت سایر ابنیه تاریخی شهرستان نیز تداوم یابد.

وی با بیان اینکه پل باستانی دزفول ظرفیت ثبت جهانی دارد، گفت: دبیرخانه ثبت جهانی این پل در سال‌های گذشته در دزفول تشکیل شده که لازم است فعالیت‌های این دبیرخانه گسترش یابد ضمن اینکه رفع آسیب‌ها و ساماندهی پل می‌تواند شروع خوبی برای تحقق ثبت جهانی پل باشد.

امام جمعه دزفول نیز با بیان اینکه اقدامات فرهنگی در هر جامعه‌ای جایگاه ویژه ای دارند، انعقاد این تفاهم نامه را زمینه ساز توسعه و شکوفایی حوزه میراث فرهنگی و گردشگری دزفول عنوان کرد.

حجت الاسلام سیدمحمدعلی قاضی دزفولی گفت: امیدوار هستیم با همت مسئولان و خیران این اقدامات ارزشمند تداوم داشته باشند.

وی افزود: همه ما باید در حفظ آثار تاریخی و تمدنی کشور، استان و شهرستان دزفول سهم داشته باشیم.

به گزارش مهر، پل قدیم دزفول مهم‌ترین اثر تاریخی دزفول و با بیش از ۱۷ قرن قدمت، یکی از قدیمی‌ترین پل‌های استوار جهان است. این پل که دو منطقه شرقی و غربی دزفول را به هم وصل می‌کند در حقیقت یکی از راه‌های ارتباطی منطقه جندی‌شاپور و سرزمین بین‌النهرین بوده که روی رودخانه دزفول بنا شده است.

این پل در سال ۲۶۰ میلادی (در حدود ۱۷۵۰ سال پیش) به دستور شاپور اول ساسانی روی رود دز ساخته شد. برای حفاظت از پل قلعه‌ای نیز بنا شد که در محل قدیمی آن محله‌ای به همین نام (قلعه) وجود دارد. بعداً پل تخریب و در زمان صفویه پل کنونی ساخته شد و در زمان قاجار تعمیراتی روی بنا صورت گرفت. همچنین قسمت‌های بتنی پل در دوره پهلوی به آن افزوده شد.

این پل دارای ۱۴ دهانه است و آب رودخانه دز از زیر آن عبور می‌کند، پل قدیم دزفول از سنگ ساروج و آهک بنا شده و در دوران حکومت عضدالدوله دیلمی، صفویان و پهلوی بازسازی شده است اما پایه‌های پل حکایت از دوران ساسانی دارد.