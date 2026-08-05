سلطانی: مصرف غیرمجاز ماینرها فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید سلطانی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت آب شرب مناطق آساوله و نایسر سنندج اظهار کرد: بخشی از مشکلات حوزه انرژی به مصرف‌های غیرمتعارف و خارج از چارچوب قانونی بازمی‌گردد که باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط و مشارکت مردم مدیریت شود.

وی با اشاره به شناسایی انشعابات و مصرف‌های غیرمجاز افزود: استفاده غیرقانونی از برق، به‌ویژه برای استخراج رمزارز، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین، موجب اختلال در روند تأمین برق مشترکان می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان خاطرنشان کرد: برخورد با انشعابات غیرمجاز و ساماندهی وضعیت مصرف برق در دستور کار این شرکت قرار دارد و در این مسیر همراهی شهروندان نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه خواهد داشت.

سلطانی تأکید کرد: مدیریت مصرف و جلوگیری از استفاده‌های غیرمجاز، لازمه تأمین برق پایدار برای بخش‌های مختلف شهری و روستایی استان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با تأکید بر ضرورت کنترل مصرف برق و جلوگیری از استفاده‌های غیرمجاز، گفت: فعالیت ماینرهای غیرمجاز یکی از عوامل افزایش بار شبکه و ایجاد مشکلات در تأمین پایدار برق است.