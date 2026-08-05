به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند در حاشیه آیین ریل‌گذاری خط آهن سبزوار - خوشاب اظهار کرد: در همین راستا تکمیل طرح ریلی سبزوار نقش به سزایی در توسعه اقتصادی، ایمنی حمل کالا و جابجایی مسافران دارد که مورد توجه دولت قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: راه آهن سبزوار طرح و محوری حیاتی به شمار می رود که پیگیری های استاندار خراسان رضوی، فرمانداران و نمایندگان مجلس در این منطقه بیانگر اهمیت آن است از این رو دولت با وجود مشکلات مالی پاسخگویی این مطالبه جدی مردم بوده است.

وی گفت: هم اینک زیرسازی طرح ریلی سبزوار با ۹۸.۵ درصد پیشرفت فیزیکی مهیای ریل گذاری است و ایستگاه راه‌آهن هم پنجاه درصد پیشرفت دارد.

بازوند افزود: اجرای طرح ریل گذاری این خط نیاز به اعتبار زیادی دارد که با توجه به اجماع مسئولان استانی و شهرستانی تلاش می کنیم هر چه زودتر به بهره برداری برسد. همچنین با اجرای این مسیر ریلی در ادامه موضوع اتصال این محور به کریدور شمال به جنوب و شرق کشور مطرح است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستاوردهای دولت و وزارت راه و شهرسازی در جنگ اخیر تصریح کرد: با وجود اینکه کشور درگیر جنگ بوده است اما روند اجرای پروژه‌ها متوقف نشده است.

وی افزود: در جنگ اخیر برخی محورهای ارتباطی بندرعباس به تهران از مسیرهای سیرجان و شیراز بمباران شد که وزارت راه و شهرسازی در این جنگ دوشادوش وزارت دفاع ضمن حمایت از نیروهای مسلح و بازسازی زیرساخت ها شرایط مطلوبی را برای حمل کالاها فراهم کرد.

بازوند گفت: ‌همه پل‌ها، تونل‌ها و مسیرهای زیر بار ترافیک که در جنگ تحمیلی اخیر آمریکایی - صهیونیستی تخریب و مسدود شده بود ظرف کمتر از ۴۸ ساعت بازگشایی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد : پس از تهدید اوایل مردادماه رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمله به پل‌ها و تونل‌های کشور ۴۰۰ محور اصلی در آماده‌باش حمایتی قرار گرفت و پیش بینی های لازم برای آنها انجام شد که عموما نیز همان نقاط مورد اصابت دشمن قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از اصابت پرتابه‌ها که اغلب در مسیرهای جنوب و جنوب غربی کشور بود، نیروهای وزارت راه و شهرسازی در کنار بخش خصوصی زیر پهپادهای دشمن تلاش شبانه روزی خود را برای بازگشایی این مسیرها انجام می دادند و در کنار وزارت دفاع تلاش کردند که راه های مواصلاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شده و مردم کمترین آسیب را ببینند.