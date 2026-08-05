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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹

حجم خرید گندم کشاورزان استان زنجان از مرز ۲۵۰ هزار تن عبور کرد

حجم خرید گندم کشاورزان استان زنجان از مرز ۲۵۰ هزار تن عبور کرد

زنجان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان، گفت:  طی ۵۰ روز فعالیت مستمر و شبانه‌روزی، حجم خرید گندم کشاورزان استان از مرز ۲۵۰ هزار تن عبور کرده است.  

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عیوضی در جلسه خرید گندم، این آمار را نشان‌دهنده ثبت میانگین خرید روزانه ۵ هزار تن گندم در استان دانست و گفت: این حجم عملیات لجستیکی، ترخیص و ذخیره‌سازی در این مدت کوتاه، نشان‌دهنده هماهنگی بالای زنجیره تامین و آمادگی کامل سیلوهای دولتی و بخش خصوصی در استان زنجان است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با تشریح این جزئیات آمار بیان کرد: تلاش ما بر این بوده است که با پایش مداوم صف‌ها و سرعت‌بخشی به فرآیند تخلیه در مراکز خرید،معطلی کامیون‌ها و تراکتورهای حامل گندم را به حداقل برسانیم تا شیرینی حاصل از این برداشت پربرکت، در کام گندم‌کاران شریف استان دوچندان شود.

وی افزود: تا تاریخ ۱۴ مردادماه سال جاری از طریق ۳۹ مرکز خرید تضمینی و توافقی فعال در استان بالغ بر ۲۵۰ هزار تن گندم خریداری شده است.

عیوضی با اشاره به اهمیت تداوم روند خرید گندم و ساماندهی مراکز خرید، بر ضرورت مدیریت ظرفیت سیلوها، کارخانه‌ها و مراکز مباشر تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره افزایش مجوز خرید قراردادی برخی سیلوهای هدف، تعیین سقف خرید توافقی و ساماندهی درخواست‌های خرید گندم خارج از استان، از جمله موضوعات مهم این نشست بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مرتبط برای مدیریت مطلوب فرآیند خرید گندم تأکید کرد.

نرگس مرادخانی، با اشاره به اهمیت حمایت از گندمکاران و صیانت از حقوق کشاورزان، خواستار تسریع در روند بررسی و پرداخت مطالبات گندمکاران و نظارت دقیق بر عملکرد مراکز خرید شد.

مرادخانی همچنین بر استفاده بهینه از ظرفیت کارخانه‌ها و سیلوهای استان، جلوگیری از ایجاد اختلال در روند خرید و اتخاذ تصمیمات کارشناسی برای ساماندهی خرید توافقی گندم تأکید کرد.

کد مطلب 6909355

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