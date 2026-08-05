به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس دانشی، شب چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته خبرنگار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، اظهار کرد: روز خبرنگار یادآور شهادت مظلومانه شهید محمود صارمی و فرصتی برای پاسداشت تلاش‌های فعالان عرصه اطلاع‌رسانی است؛ همچنین در سال‌های دفاع مقدس، حوادث مختلف و جنگ‌های اخیر نیز خبرنگاران بسیاری در ایران اسلامی و جبهه مقاومت به مقام شهادت نائل شدند که یاد و خاطره آنان همواره زنده خواهد ماند.

وی با تأکید بر نقش اصحاب رسانه در تبیین حقیقت افزود: امیدواریم جامعه رسانه‌ای کشور با الهام از فرهنگ ایثار و شهادت، رسالت خطیر آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی را بیش از پیش دنبال کند و مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بتواند در خدمت‌رسانی به این قشر اثرگذار موفق باشد.

فعالیت ۲۵۲ رسانه در استان یزد

دانشی با ارائه آماری از وضعیت رسانه‌های استان گفت: در حال حاضر ۲۵۲ رسانه در یزد فعالیت دارند که از این تعداد، چهار روزنامه، ۸۸ رسانه چاپی، ۸۱ پایگاه خبری، ۸۳ رسانه برخط و ۸۷ سرپرستی روزنامه‌های کثیرالانتشار در استان مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ادامه داد: خانه مطبوعات استان نیز با ۱۴۴ عضو، یکی از خانه‌های مطبوعات فعال کشور به شمار می‌رود و مشارکت قابل توجهی از سوی اصحاب رسانه در آن شکل گرفته است.

برگزاری دو رویداد مهم رسانه‌ای در یزد

وی از برگزاری دو رویداد مهم رسانه‌ای در سال جاری خبر داد و گفت: جشنواره سالانه رسانه‌های استان و جشنواره رسانه و عدلیه از جمله برنامه‌هایی است که امسال برگزار خواهد شد و فرصتی برای معرفی آثار برتر و ارتقای سطح فعالیت‌های حرفه‌ای رسانه‌ای خواهد بود.

آغاز برنامه‌های هفته خبرنگار

دانشی با تشریح برنامه‌های هفته خبرنگار اظهار کرد: این برنامه‌ها از فردا با آیین غبارروبی و ادای احترام به شهدای خبرنگار و درگذشتگان رسانه آغاز می‌شود و در ادامه، موکب عاشقی با همکاری بسیج رسانه و صداوسیمای مرکز یزد برگزار خواهد شد.

وی افزود: نشست خبرنگاران با استاندار یزد، دیدار با خانواده شهدای خبرنگار و شهدای جنگ اخیر، دیدار با خانواده خبرنگاران فقید، برگزاری مسابقات ورزشی ویژه اعضای خانه مطبوعات، استفاده اصحاب رسانه از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان، افتتاح خانه مطبوعات در یکی از شهرستان‌ها، نشست با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و اردوی خانوادگی اصحاب رسانه از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این هفته است.