دنیاطلبی عامل اصلی رویگردانی از یاری امام حسین(ع) بود

حجت‌الاسلام محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زیارت اربعین تنها یک متن برای قرائت نیست، بلکه منشوری جامع برای شناخت شخصیت امام حسین (ع)، اهداف قیام عاشورا، دشمنان آن حضرت و وظایف پیروان اهل‌بیت (ع) به شمار می‌رود.

وی افزود: اگرچه ایام اربعین سپری شده است، اما امیدواریم زیارت همه زائران اربعین و کسانی که از راه دور این زیارت را قرائت کرده‌اند، مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد.

امام‌جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: در زیارت اربعین می‌توان چهار محور اساسی را مشاهده کرد؛ نخست اینکه امام حسین (ع) چه جایگاهی دارد، دوم اینکه چه رسالتی را انجام داد، سوم اینکه با چه کسانی به مقابله برخاست و چهارم اینکه وظیفه امروز محبان و پیروان آن حضرت چیست.

حجت‌الاسلام رضایی تصریح کرد: در همان فرازهای ابتدایی زیارت، امام حسین (ع) با صفاتی معرفی می‌شود که ویژه پیامبران الهی است؛ صفاتی همچون «ولی‌الله»، «حبیب‌الله»، «صفی‌الله» و «خلیل‌الله» که نشان می‌دهد سیدالشهدا (ع) وارث همه فضائل و میراث انبیا است.

وی بیان کرد: در ادامه این زیارت، به طهارت نسب، پاکی خاندان و جایگاه والای امام حسین (ع) اشاره شده و در نهایت شهادت آن حضرت به عنوان اوج اکرام الهی معرفی می‌شود؛ نعمتی که خداوند برای کامل شدن مسیر بندگان برگزیده خود عطا می‌کند.

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به جایگاه شهادت در مکتب اسلام گفت: انسان‌های الهی زمانی که همه مراتب کمال را طی می‌کنند، با شهادت به عالی‌ترین درجه قرب الهی می‌رسند و این افتخار، نصیب بندگان خالص خداوند می‌شود.

وی با بیان اینکه امام حسین (ع) تا آخرین لحظه برای هدایت مردم تلاش کرد، گفت: آن حضرت در دعوت به حق، خیرخواهی و هدایت مردم هیچ کوتاهی نکرد و به گونه‌ای عمل کرد که هیچ عذر و بهانه‌ای برای کسی باقی نماند.

حجت‌الاسلام رضایی با اشاره به دیدارهای امام حسین (ع) با افراد مختلف در مسیر حرکت از مدینه تا کربلا، عنوان کرد: حضرت با گفت‌وگو، نامه‌نگاری و دعوت مستقیم، افراد بسیاری را به یاری حق فراخواند، اما بسیاری به دلیل دلبستگی به دنیا این دعوت را نپذیرفتند.

وی ادامه داد: حتی در روز عاشورا نیز سیدالشهدا (ع) با معرفی خود و یادآوری نسبتش با پیامبر اکرم (ص)، تلاش کرد وجدان‌های خفته را بیدار کند، اما دنیاطلبی و کینه‌های دیرینه اجازه پذیرش حقیقت را به دشمنان نداد.

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به فراز «و بذل مهجته فیک» در زیارت اربعین بیان کرد: امام حسین (ع) جان خود را در راه خدا تقدیم کرد تا مردم را از جهالت و گمراهی نجات دهد و خون مطهر آن حضرت منشأ بیداری امت اسلامی شد.

وی با بیان اینکه پیام‌رسانی حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) نهضت عاشورا را زنده نگه داشت، گفت: پس از واقعه کربلا، بسیاری از مردم به حقیقت پی بردند و همین آگاهی، زمینه‌ساز قیام‌های مختلف علیه حکومت بنی‌امیه شد.

حجت‌الاسلام رضایی با اشاره به ویژگی‌های سپاه دشمن در زیارت اربعین، بیان کرد: دنیاطلبی، تهدید، تطمیع و فروختن آخرت به بهای اندک، مهم‌ترین ویژگی کسانی بود که در برابر امام حسین (ع) ایستادند.

وی خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده است کسانی که دعوت ولی خدا را نادیده می‌گیرند، سرانجامی جز ذلت، خسارت و محرومیت از سعادت نخواهند داشت.

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به بخش پایانی زیارت اربعین، گفت: وظیفه محبان اهل‌بیت (ع) در این زیارت به روشنی بیان شده و بر سه اصل اعتقاد قلبی، تبعیت عملی و آمادگی همیشگی برای یاری دین خدا تأکید دارد.

وی تصریح کرد: عبارت «قلبی لقلبکم سلم» بیانگر آن است که مؤمن باید دل خود را با اهل‌بیت (ع) پیوند بزند و محبت آنان را با ایمان قلبی بپذیرد.

حجت‌الاسلام رضایی ادامه داد: تنها محبت قلبی کافی نیست، بلکه انسان باید در عمل نیز تابع دستورات اهل‌بیت (ع) باشد و سبک زندگی خود را بر اساس آموزه‌های آنان تنظیم کند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، تبعیت از پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) را نشانه صداقت در محبت خداوند دانست و گفت: هر کس در مسیر ولایت حرکت کند، محبوب خداوند خواهد شد.

امام‌جمعه موقت اردستان افزود: آمادگی برای یاری امام حسین (ع) تنها به حضور در کربلای سال ۶۱ هجری محدود نیست، بلکه امروز نیز یاری دین خدا، دفاع از ارزش‌های اسلامی و حمایت از ولایت، مصداق نصرت سیدالشهدا (ع) است.

وی با اشاره به جایگاه ولایت‌مداری در عصر حاضر، تأکید کرد: رابطه قلبی و عملی با ولی‌فقیه و حرکت در مسیر ولایت، از جلوه‌های تبعیت از مکتب اهل‌بیت (ع) و زمینه‌ساز عاقبت‌به‌خیری انسان خواهد بود.

حجت‌الاسلام رضایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه، بر زنده نگه داشتن نام و راه شهدا تأکید کرد و یادآور شد: شهدا با نثار جان خود به بالاترین درجات سعادت رسیدند و یاد آنان باید همواره در جامعه اسلامی زنده بماند.