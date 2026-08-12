کاظمی: رهبر شهید انقلاب پرچمدار حقیقت و اسوه مقاومت بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی شامگاه چهارشنبه در یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت که در دانشگاه دامغان برگزار شد، با گرامیداشت یاد «قائد شهید» اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسوه مقاومت است.

وی با اشاره به درس‌هایی از سیره رهبر شهید انقلاب، افزود: ایشان از مرزهای جغرافیایی، زمانی و مکانی عبور کردند.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: رهبر شهید انقلاب اسوه آزادی‌خواهان جهان بود.

کاظمی با اشاره به نامه رهبر شهید انقلاب به جوانان غربی، گفت: دم مسیحایی ایشان در میان همه دنیا نفوذ داشت.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب در عمق تاریخ ماندگار است، افزود: ایشان به قلب و دل آزادگان جهان راه یافتند.

وزیر آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد مجاهدان در غربت، تأکید کرد: مفهوم «غربت» در تاریخ اسلام مفهومی والا و همراه با ایثارگری است.

کاظمی بیان کرد: پیامبر اکرم(ص)، امام حسین(ع) و بسیاری از بزرگان دین در تاریخ غریب ماندند، اما غربت به معنای بی‌پشتوانگی حقیقت نبود؛ بلکه آنان پرچمدار حقیقت و منادی ارزش‌هایی بودند که در تاریخ ماندگار شدند.