به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح پنجشنبه در جریان بازدید محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی ولایت و همچنین بیمارستان در حال ساخت ۱۷ شهریور برازجان، اظهار کرد: نگاه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در استان بوشهر وجود دارد و اجرای پروژه‌های سلامت در نقاط مختلف استان، از جمله شهرستان دشتستان، با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان را از مهم‌ترین پروژه‌های درمانی استان برشمرد و افزود: این پروژه نقش مهمی در ارتقای خدمات سلامت شهرستان دشتستان و مناطق پیرامونی خواهد داشت و از این رو، تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از آن از اولویت‌های استان است.

استاندار بوشهر با اشاره به پروژه‌های اولویت‌دار حوزه سلامت استان گفت: بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا (مادر و کودک)، بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان، بیمارستان اعصاب و روان و همچنین طرح توسعه پردیس دانشگاهی و دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی، از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اجرای حوزه سلامت استان هستند.

زارع با بیان اینکه اعتبارات تخصیص‌یافته سال گذشته به طور کامل جذب شده است، افزود: امسال نیز روند تأمین و تخصیص اعتبارات با جدیت دنبال می‌شود و پیگیری‌های مستمری برای تزریق منابع مالی مورد نیاز این پروژه‌ها انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: بر اساس اعلام پیمانکاران و مجریان طرح‌ها، عملیات ساختمانی سه پروژه اصلی شامل بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا (مادر و کودک)، بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان و بیمارستان اعصاب و روان تا اوایل فصل بهار به پایان خواهد رسید.

استاندار بوشهر تأکید کرد: با تأمین به‌موقع اعتبارات و استمرار حمایت‌های وزارت بهداشت، این پروژه‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری خواهند رسید تا گام مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت و افزایش دسترسی مردم استان بوشهر به خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی برداشته شود.