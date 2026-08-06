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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۵

تردد در مرز مهران به ۲ میلیون و ۸۱۰ هزار نفر رسید

تردد در مرز مهران به ۲ میلیون و ۸۱۰ هزار نفر رسید

ایلام - معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام گفت: از اول ماه صفر تاکنون تردد در مرز مهران به ۲ میلیون و ۸۱۰ هزار نفر رسیده است.

تاج‌الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین آمار تردد زائران اربعین، گفت: از بامداد امروز (پنجشنبه ۱۵ مرداد) تا ساعت ۸، مجموعاً حدود ۴۰ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده است که از این تعداد، ۳۸ هزار نفر ورودی و یک هزار و ۵۰۰ نفر خروجی بوده است.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده ادامه موج بازگشت زائران اربعین به کشور است، هرچند حجم تردد نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته است.

صالحیان با اشاره به مجموع ترددهای ثبت‌شده از ابتدای ماه صفر تاکنون، گفت: مجموع ترددها از ابتدای ماه صفر تاکنون به ۲ میلیون و ۸۱۰ هزار نفر رسیده است که نشان از استقبال بی‌نظیر زائران از مرز مهران دارد.

کد مطلب 6909585

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