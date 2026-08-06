حجتالاسلام وحید کاظمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خداوند متعال در آیه ۲۱۶ سوره مبارکه بقره، جهاد و قتال را همانند دیگر واجبات الهی بر مسلمانان واجب دانسته است؛ هرچند جنگ با سختیها و دشواریهایی همراه است، اما آثار و برکات فراوانی برای امت اسلامی به دنبال دارد.
وی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای جنگ، افزایش توان رزمی و اقتدار نظام اسلامی است؛ به گونهای که حتی مقامات آمریکایی نیز به قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران اذعان کردهاند و این اقتدار، جایگاه کشور را در معادلات جهانی ارتقا داده است.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: اگرچه این مسیر با تقدیم شهدای گرانقدری همراه بوده و ملت ایران داغهای سنگینی را تحمل کرده است، اما نتیجه این ایستادگی، افزایش عزت، قدرت و عظمت اسلام و جمهوری اسلامی خواهد بود و آیندهای امنتر را برای کشور رقم میزند.
کاظمزاده تصریح کرد: خداوند در ادامه این آیه میفرماید چه بسا اموری که برای انسان ناخوشایند است، اما خیر و مصلحت او در همان نهفته شده و چه بسا چیزهایی که انسان آنها را دوست دارد، اما به زیان اوست؛ از این رو انسان نباید تنها با نگاه به سختیهای امروز درباره حوادث قضاوت کند.
وی بیان کرد: مردم مؤمن طی ماههای گذشته با حضور مستمر در میدان، سختیهای فراوانی را تحمل کردهاند، اما این حضور از مصادیق خیر و زمینهساز برکات آینده برای نظام اسلامی خواهد بود.
کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: قرآن کریم انسانها را در برابر جهاد و حضور در میدان حق به چهار گروه تقسیم کرده است که هر یک ویژگیها و سرنوشت متفاوتی دارند.
کاظمزاده عنوان کرد: گروه نخست، کسانی هستند که از انجام کار خیر و حضور در جهاد رویگرداناند. قرآن کریم با اشاره به ماجرای جنگ تبوک، از افرادی یاد میکند که از همراهی با پیامبر اکرم (ص) خودداری کردند و به سبب این نافرمانی، مورد سرزنش الهی قرار گرفتند.
وی یادآور شد: گروه دوم، افرادی هستند که نه تنها خود در میدان حاضر نمیشوند، بلکه دیگران را نیز از حضور در جبهه حق بازمیدارند. خداوند در سوره احزاب این افراد را «معوقین» معرفی کرده و آنان را بازدارندگان مردم از مسیر حق میداند.
کارشناس مسائل مذهبی اضافه کرد: گروه سوم، «سابقون بالخیرات» هستند؛ کسانی که در انجام کارهای خیر، دفاع از دین و حضور در میدان جهاد از یکدیگر سبقت میگیرند و در مسیر انجام تکلیف الهی پیشگام هستند.
کاظمزاده بیان کرد: کسانی که با حضور خود در صحنه، دشمن را از دستیابی به اهدافش ناامید میکنند، در زمره همین گروه قرار میگیرند و این حضور، آثار مهمی در حفظ عزت و اقتدار جامعه اسلامی دارد.
وی یادآور شد: گروه چهارم، افرادی هستند که افزون بر حضور در میدان، دیگران را نیز به انجام کار خیر، امر به معروف، نهی از منکر و مشارکت در دفاع از ارزشهای اسلامی دعوت میکنند که قرآن کریم از آنان به عنوان رستگاران یاد کرده است.
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