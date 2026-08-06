خبرگزاری مهر، گروه استانها: شهرستان دشتستان با وسعتی قابل توجه و پیشینهای چند هزار ساله، مجموعهای از جاذبههای تاریخی، طبیعی، فرهنگی و صنایع دستی را در خود جای داده است. از بنای تاریخی گور دختر و کاخ هخامنشی چرخاب گرفته تا کاخ بردک سیاه، پل تاریخی مشیر، کاروانسرای مشیر، کاروانسرای دالکی، نخلستانهای گسترده، رودخانهها، بافتهای تاریخی و هنر اصیل حصیربافی آبپخش، همگی ظرفیتهایی هستند که میتوانند دشتستان را به یکی از قطبهای گردشگری جنوب کشور تبدیل کنند.
با وجود این ظرفیتهای کمنظیر، بسیاری از آثار تاریخی این شهرستان همچنان نیازمند مرمت، احیا، معرفی و ایجاد زیرساختهای گردشگری هستند.
توسعه گردشگری در دشتستان علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، میتواند زمینه اشتغال پایدار، رونق صنایع دستی، افزایش سرمایهگذاری و تنوعبخشی به اقتصاد منطقه را فراهم کند.
آثار تاریخی؛ سرمایهای برای توسعه
کاروانسراهای تاریخی دشتستان از مهمترین ظرفیتهای این شهرستان هستند. کاروانسرای مشیر برازجان و کاروانسرای دالکی که در مسیر تاریخی ارتباط جنوب و مرکز ایران قرار داشتهاند، از بناهایی هستند که در صورت مرمت و بهرهبرداری صحیح، میتوانند به مراکز مهم گردشگری، فرهنگی و صنایع دستی تبدیل شوند.
در کنار این آثار، کاخ بردک سیاه، کاخ چرخاب، گور دختر و پل تاریخی مشیر نیز از جمله بناهای شاخص تاریخی شهرستان هستند که هر یک روایتگر بخشی از تاریخ و تمدن کهن این منطقهاند و قابلیت ثبت و معرفی گسترده در سطح ملی و بینالمللی را دارند.
آبپخش؛ شهر ملی حصیر
یکی دیگر از ظرفیتهای ارزشمند دشتستان، شهر آبپخش است که عنوان شهر ملی حصیر را به خود اختصاص داده است. هنر حصیربافی که نسل به نسل در این منطقه منتقل شده، علاوه بر ارزش فرهنگی، میتواند به عنوان یکی از محورهای گردشگری صنایع دستی و اقتصاد محلی نقشآفرینی کند.
توسعه بازارچههای دائمی صنایع دستی، آموزش هنرمندان، حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز عرضه محصولات، از جمله اقداماتی است که میتواند جایگاه آبپخش را بیش از گذشته تقویت کند.
گردشگری؛ فرصتی برای رونق اقتصادی
توسعه گردشگری تنها به حفظ آثار تاریخی محدود نمیشود، بلکه موجب رونق مشاغل مختلف از جمله اقامتگاههای بومگردی، حملونقل، رستورانها، صنایع دستی، تولیدات محلی و خدمات گردشگری خواهد شد.
دشتستان با قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استانهای جنوبی و برخورداری از جاذبههای متنوع، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم سفر در جنوب کشور را دارد؛ ظرفیتی که تحقق آن نیازمند برنامهریزی دقیق، سرمایهگذاری و همکاری همه دستگاههای اجرایی است.
حمایت از سرمایهگذاران؛ ضرورتی برای توسعه
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، توسعه گردشگری دشتستان را از اولویتهای این ادارهکل عنوان کرد.
نصرالله ابراهیمی با اشاره به ظرفیتهای صنایع دستی شهرستان گفت: شهر ملی حصیر آبپخش یک برند ارزشمند برای استان بوشهر است که هنوز ظرفیتهای فراوانی برای توسعه دارد و باید با تخصیص اعتبارات، تأمین تجهیزات و حمایت از هنرمندان، زمینه رونق هرچه بیشتر آن فراهم شود.
وی افزود: توسعه صنایع دستی از اولویتهای ماست و در کنار آن، توسعه گردشگری دشتستان نیز با جدیت دنبال میشود. این شهرستان ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر و سرمایهگذار دارد و باید زمینه ارائه تسهیلات به سرمایهگذاران بخش خصوصی فراهم شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر با اشاره به برنامههای این ادارهکل برای تقویت زیرساختها اظهار کرد: افزایش نیروی انسانی متخصص، همکاری با سرمایهگذاران و حمایت از طرحهای گردشگری در دستور کار قرار دارد، اما برای تحقق اهداف، نیازمند تخصیص اعتبارات ملی و استانی هستیم.
ابراهیمی ادامه داد: پروژههای متعددی از جمله کاروانسرای مشیر، پل مشیر، کاروانسرای دالکی، کاخ بردک سیاه، گور دختر، کاخ چرخاب و دیگر آثار تاریخی شهرستان در دست پیگیری قرار دارند و تلاش میکنیم با جذب منابع مالی، روند مرمت و احیای این بناها سرعت بگیرد.
تدوین نقشه راه گردشگری
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای گسترده این شهرستان گفت: دشتستان از ظرفیتهای متعدد، متنوع و کمنظیری در حوزه گردشگری برخوردار است که باید با برنامهریزی دقیق و کار کارشناسی از آنها بهرهبرداری شود.
ابراهیم رضایی افزود: کاروانسرای مشیر از نظر میراث فرهنگی جایگاه ویژهای دارد و علاوه بر ارزش تاریخی، میتواند نقش مهمی در توسعه صنایع دستی، ایجاد بازارچههای سنتی و رونق گردشگری ایفا کند.
وی ادامه داد: کاروانسرای دالکی نیز باید به صورت ویژه دیده شود و با مرمت، بازسازی و احیای آن، این مجموعه به مرکزی برای گردشگری، صنایع دستی و فعالیتهای فرهنگی تبدیل شود.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اجرای طرحهای گردشگری باید بر پایه مطالعات کارشناسی انجام شود تا سرمایهگذاریها اثربخش باشد و توسعه گردشگری به صورت پایدار دنبال شود.
رضایی با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راه گردشگری شهرستان گفت: راهاندازی تورهای گردشگری در سطح استان، معرفی جاذبههای دشتستان، تهیه بستههای گردشگری و تدوین نقشه راه توسعه گردشگری میتواند نقش مهمی در شناساندن ظرفیتهای این شهرستان و افزایش حضور گردشگران داشته باشد.
گردشگری نیازمند همدلی و برنامهریزی
توسعه گردشگری در دشتستان تنها با مرمت بناهای تاریخی محقق نمیشود، بلکه نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی، مشارکت بخش خصوصی، حمایت مسئولان، تأمین اعتبارات، تبلیغات هدفمند و توسعه زیرساختهایی همچون اقامتگاهها، راههای دسترسی، مراکز اطلاعرسانی و خدمات رفاهی است.
دشتستان با برخورداری از آثار ارزشمند تاریخی، طبیعت متنوع، صنایع دستی اصیل و فرهنگ غنی، این ظرفیت را دارد که به یکی از قطبهای گردشگری استان بوشهر و جنوب کشور تبدیل شود؛ هدفی که تحقق آن مستلزم نگاه توسعهمحور، برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاری مستمر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری خواهد بود.
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