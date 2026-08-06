  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

توقیف ۱۷۲ دستگاه خودروی لوکس و آپارتمان؛ تهاتر اموال شرکت‌های تراستی

توقیف ۱۷۲ دستگاه خودروی لوکس و آپارتمان؛ تهاتر اموال شرکت‌های تراستی

دادستان تهران، ضمن تشریح اقدامات قضایی برای وصول تعهدات ارزی، از توقیف ۱۷۲ دستگاه خودروی لوکس و آپارتمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، در تشریح اقدامات انجام‌ شده در حوزه اعاده ارز به صورت نقدی، گفت: در یک پرونده ۵۰ میلیون دلار، در پرونده‌ای دیگر ۵۵ میلیون یورو و در پرونده سوم نیز ۵۳ میلیون درهم وصول شده است.

دادستان تهران با اشاره به حجم گسترده اموال توقیف‌ شده، جزئیات آن را به شرح زیر اعلام کرد: ۸۶ دستگاه خودروی لوکس، ۱۸۷ قطعه زمین به متراژ یک میلیون و ۸۶۸ هزار متر مربع، ۸۶ واحد آپارتمان در شهرهای مختلف، چهار باب ویلا در لواسان، گیلان و مازندران و همچنین دو ملک کارخانه به متراژ ۳۲ هزار متر مربع توقیف شده است.

صالحی تأکید کرد: روند توقیف و ضبط این اموال برای وصول ارزهای واصل‌نشده، به‌ صورت جدی دنبال می‌شود.

کد مطلب 6909644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها