به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، در تشریح اقدامات انجام‌ شده در حوزه اعاده ارز به صورت نقدی، گفت: در یک پرونده ۵۰ میلیون دلار، در پرونده‌ای دیگر ۵۵ میلیون یورو و در پرونده سوم نیز ۵۳ میلیون درهم وصول شده است.

دادستان تهران با اشاره به حجم گسترده اموال توقیف‌ شده، جزئیات آن را به شرح زیر اعلام کرد: ۸۶ دستگاه خودروی لوکس، ۱۸۷ قطعه زمین به متراژ یک میلیون و ۸۶۸ هزار متر مربع، ۸۶ واحد آپارتمان در شهرهای مختلف، چهار باب ویلا در لواسان، گیلان و مازندران و همچنین دو ملک کارخانه به متراژ ۳۲ هزار متر مربع توقیف شده است.

صالحی تأکید کرد: روند توقیف و ضبط این اموال برای وصول ارزهای واصل‌نشده، به‌ صورت جدی دنبال می‌شود.