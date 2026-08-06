برنامه سازمان غذا و دارو برای توسعه شبکه آزمایشگاهی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه اظهار کرد: نتایج آزمون‌های آزمایشگاهی زمانی می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های نظارتی قرار گیرد که از بالاترین سطح دقت، صحت، قابلیت اعتماد و قابلیت ردیابی برخوردار باشد.

وی افزود: استقرار نظام‌های تضمین کیفیت، اعتبارسنجی و اعتباربخشی روش‌های آزمون، کالیبراسیون تجهیزات، کنترل کیفیت داخلی و مشارکت در برنامه‌های ارزیابی مهارت مطابق الزامات استاندارد بین‌المللی ISO/IEC ۱۷۰۲۵ به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی نمونه‌برداری را یکی از ارکان اصلی نظام کنترل کیفیت دانست و گفت: اعتبار هر نتیجه آزمایشگاهی پیش از هر چیز به کیفیت نمونه‌برداری وابسته است و نمونه باید بر اساس اصول استاندارد و روش‌های آماری، نماینده واقعی محموله یا فرآورده مورد بررسی باشد.

وی با اشاره به توسعه ظرفیت‌های آزمایشگاهی کشور افزود: تقویت آزمایشگاه‌های مرجع، توسعه شبکه آزمایشگاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بهره‌گیری از توانمندی آزمایشگاه‌های واجد صلاحیت بخش خصوصی، از برنامه‌های مهم سازمان غذا و دارو برای افزایش کارآمدی نظام کنترل کیفیت به شمار می‌رود.

انصاری دوگاهه تأکید کرد: وجود شناسه‌های اصالت، برچسب‌های نظارتی و رعایت الزامات قانونی و کیفی، اطمینان بیشتری نسبت به طی شدن فرآیندهای قانونی ارزیابی ایجاد می‌کند و سازمان غذا و دارو با اتکا به ظرفیت آزمایشگاه‌های مرجع و فناوری‌های نوین، به‌طور مستمر بر کیفیت فرآورده‌های سلامت‌محور نظارت می‌کند.