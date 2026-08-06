به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند صبح امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای برخورد قاطع با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی دلفان با اشراف اطلاعاتی، چهار خرده‌فروش مواد مخدر را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از متهمان، مقدار ۱۶ کیلو و ۱۰۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی دلفان با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در زمینه خریدوفروش مواد مخدر را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.